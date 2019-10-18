с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможного прекращения транзита газа. Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

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Армия и оружие В Литву пришла американская бронетехника 21 октября в Литву по железной дороге доставили восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley, сообщил BNS представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис.

Фигурное катание Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.

Происшествия Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.

Гаджеты Для своих смартфонов Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 Отмечается, что некоторые модели смартфонов Xiaomi и Redmi в Китае уже получают прошивки MIUI 11.

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Общество Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.

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Происшествия Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае Стал известен список погибших и разыскиваемых при прорыве дамбы в Красноярском крае.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром» В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

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Кино Критики назвали нового «Терминатора» идеальным продолжением второй части Дэвис, Рейес и Хэмилтон прекрасны, экшен будоражит и это попросту лучшая версия "Терминатора 3", — рассказал журналист Gizmodo Гермейн Люсьер.

Экономика Россия стала лидером по объему строительства новых ТЦ в Европе Примерно 1,5 млн кв. м новых торговых площадей уже находятся на этапе строительства.

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.

Общество В Калифорнии активировался большой тектонический разлом Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.

Общество Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.

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Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) образован в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 1994 года.

Хоккей Бывший голкипер «Филадельфии» Лейтон назвал КХЛ «пивной лигой» Участник финала Кубка Стэнли сезона-2009/10 в составе клуба «Филадельфия Флайерз» Майкл Лейтон поделился воспоминаниями о своих выступлениях в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Авто Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.

Политика Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.