с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможного прекращения транзита газа. Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

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Технологии В Роскачестве дали совет, что делать в случае кражи смартфона Кража смартфона может нести в себе гораздо более тяжелые последствия, чем кажется на первый взгляд - в этом случае можно лишиться не только гаджета, но и большого объема персональных данных, которые злоумышленник может без труда извлечь из устройства.

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