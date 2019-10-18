с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможного прекращения транзита газа. Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Происшествия В СК рассказали о пяти разрушенных дамбах в Красноярском крае В результате прорыва в Красноярском крае разрушены пять дамб. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.

Армия и оружие Армия Сирии вошла на базу спецназа США во дворце Ялда Сирийские военные занимают новые позиции на северо-западе восточной провинции Хасака, которая долгие годы находилась в зоне оккупации США.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».

Футбол Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе» Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.

Технологии В Huawei признали негативные последствия санкций США Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.

Политика Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Армия и оружие США разбомбили свою авиабазу в Сирии Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.

Шоу-бизнес Второй муж Татьяны Васильевой издевался над ее сыном Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как сына от первого брака Филиппа бил ее второй муж актер Георгий Мартиросян.

Шоу-бизнес Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.

Политика СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера» В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".

Политика На выставке в Сеуле показали оружие будущего Вероятно, сказалось то, что Корея в ближайшее время не планирует крупных тендеров на закупку вооружений за рубежом либо будущие поставщики уже определены, а потому иностранное присутствие в этом году было достаточно скромное.

Политика НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.

Экономика «Мечел» просит помочь вернуть деньги за утерянный завод в Донецке Письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Гаджеты Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.

Фигурное катание Появилось видео исторического проката российской фигуристки Появилось видео произвольного проката российской фигуристки Анны Щербаковой на первом этапе серии Гран-при Skate America.

Общество Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.