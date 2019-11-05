Политика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом он подчеркнул, что для их обнуления необходимы встречные шаги на сопоставимые суммы от России.
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Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» увеличились с 12 миллиардов до 22 миллиардов долларов

Комсомольская правда11:24

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РБК11:18

«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов

РИА Новости08:03

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Газета.Ru10:46

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов

Московский Комсомолец10:34

Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о сумме претензий к «Газпрому»

RT на русском10:52

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Эхо Москвы10:49
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Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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