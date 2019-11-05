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Газета.Ru«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом он подчеркнул, что для их обнуления необходимы встречные шаги на сопоставимые суммы от России.
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Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» увеличились с 12 миллиардов до 22 миллиардов долларов
Комсомольская правда11:24
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