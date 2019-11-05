Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов

РИА Новости08:03

«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией

RT на русском08:59

Глава «Нафтогаза» насчитал «Газпрому» долгов на 22 миллиарда долларов

Life.ru09:50

«Нафтогаз» не согласен «понять и простить» «Газпрому» $22 млрд

ПРАЙМ08:04

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда

Pravda.Ru10:18

Шантаж и пиар. В России оценили новые претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»

Радио Sputnik10:05

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на 22 миллиарда долларов

Sputnik Таджикистан09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Политика

Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании

Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:51
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

РИА Новости 01:00
Политика

WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК 08:18
Политика

План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря

Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Гаджеты

Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Политика

На Украине считают, что готовы к прекращению транзита газа

Напомним, ранее прошли переговоры о транзите российского газа на Украину.
Комсомольская правда вчера в 23:23
Спорт

Решение WADA по статусу РУСАДА может быть вынесено 9 декабря

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на внеочередном заседании исполкома 9 декабря.
ТАСС Спорт 09:34
Кино

Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству

Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».
REGNUM 03:01
Экономика

Концепцию развития России до 2020 года признали невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, принятая в 2008 году, оказалась невыполненной.
Gazeta.SPb 03 ноября в 11:32
Шоу-бизнес

Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 07:23
Общество

Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни

Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Ведомости 08:16
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор за разглашение гостайны

Согласно приговору, который вынес Санкт-Петербургский городской суд, он осужден по части 1 статьи 283 Уголовного кодекса РФ на один год условно с двухлетним испытательным сроком.
Российская газета 10:09
Общество

Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Происшествия

Потерявшуюся в открытом море туристку спасли леденцы

Девушка отправилась на лодке к острову Фолегандрос, а на обратном пути потеряла весло. В результате сильный ветер вынес ее в открытое море.
РЕН ТВ 07:13
Армия и оружие

В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии

Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 01 ноября в 02:00
Политика

Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Политика

Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Происшествия

Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину

Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.
РИА Новости 07:45
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Происшествия

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

РИА Новости 04:10
Происшествия

В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников

В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
РБК 09:34
Политика

Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась

Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».
Би-порт 03:27
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика

В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
Российская газета 08:17
Экономика

Россия вошла в тройку лучших европейских стран по прозрачности бюджета

Россия в текущем году вошла в тройку лучших европейских стран по открытости бюджетного процесса вместе с Финляндией и Литвой.
RT на русском 06:28
Общество

Как похищали персональные данные клиентов российских банков

5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.
ТАСС 08:28
Футбол

Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой футбольной ареной России

Стадион "Краснодар" стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона.
Россия.Кубань 09:53
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Lenta.ru 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное