с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.

Политика Штайнмайер написал Горбачеву о будущем России и Европы Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в годовщину падения Берлинской стены направил письмо первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Политика Минобороны Армении опровергло заявление российской оружейной компании Министерство обороны Армении опровергло заявление российской оружейной компании ORSIS о том, что в Ереване пытались «неофициально решить» вопрос по тендеру.

Происшествия Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.

Политика Путин рассказал об объявленной маргиналами войне русскому языку Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.

Происшествия Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.

Происшествия Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.

Общество Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Гаджеты Apple попробует возглавить рейтинг DxOMark уже 7 ноября Смартфоны Apple обычно не становятся лидерами рейтинга DxOMark, но в этом поколении компания действительно хорошо поработала над камерой, так что возможно всё.

Политика Путин назначил Келина послом России в Великобритании Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании.

Политика Песков пояснил, когда состоится послание Путина Федеральному Собранию Послание президента РФ Федеральному Собранию может быть озвучено в начале следующего года, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Политика Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", — сообщила Захарова.

Политика Эрдоган не исключил возможность приобретения российских истребителей Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения истребителей у России, если Соединенные Штаты откажутся поставить F-35.

Происшествия В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину В полиции сообщили, что в Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину. Трагедия произошла около трех часов дня.

Происшествия В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.

Происшествия Генерал СК рассказал о выпивавших во время обыска сотрудниках ФСБ Бывший глава московского управления Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов, обвиняемый в коррупции, заявил, что следователи ФСБ во время обыска в его доме спустились в подвал, где хранился коньяк, и напились.

Политика США официально начали выход из Парижского соглашения по климату Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.

Армия и оружие В Сирии появятся две новые базы США Американские военные сооружают две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на источники.

Общество Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Шоу-бизнес Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля Актер Василий Лановой почувствовал себя плохо на сцене во время спектакля «Последние луны», показ которого проходил 3 ноября.