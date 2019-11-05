Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
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«Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне (чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, иначе сейчас нужно определять расходы на обесценивание), то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня (даже меньше $2 млрд)», — сообщил Витренко на своей странице в Facebook.RT на русском04:28
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