Политика
RT на русском«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах
Минфин РФ и Министерство казначейства и финансов Турции подписали договор о проведении платежей в национальных валютах.
iReactor вчера в 08:32
Армия и оружие
Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.
Известия 09:22
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Здоровье
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
РИА Новости 07 октября в 02:24
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Наука
Генетически отредактированный бык стал отцом безрогих телят в США
МедиаПоток вчера в 13:21
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
ФедералПресс 06:29
Недвижимость
Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России
В третьем квартале 2019 года повышение цен на съемные "однушки" коснулось 48 городов из 69, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир".
Российская газета 03:28
Политика
Украина отвергла предложение о годовом контракте на транзит газа
Украина не намерена продлевать на год контракт на транзит российского газа, рассчитывая заключить долгосрочный контракт, заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Rambler News Service 09:15
Здоровье
Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени
Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru 05:05
Политика
Зеленский соберет журналистов на рынке
Мероприятие состоится в четверг, 10 октября. Местом проведения заявлен Kyiv Food Market («Киевский продуктовый рынок»).
Lenta.ru 09:28
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Шоу-бизнес
Тренировки не помогают: Бритни Спирс показала бока на талии
По всей видимости, регулярные тренировки не помогают Бритни добиться идеальной фигуры, а откровенные наряды лишь демонстрируют бока на талии и отсутствие пресса.
Wday.ru вчера в 04:15
Футбол
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Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:40
Политика
Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку
Министр правительства Москвы, глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку.
РБК 07:57
Армия и оружие
Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море
Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Экономика
Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 07:15
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Музыка
Лигалайз посвятил России клип о застое
Российский рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз) опубликовал на YouTube клип на свою песню "Застой 2.0".
Газета.Ru 08:00
Общество
В РПЦ эпидемию рака назвали карой за аборты
6 октября Смирнов назвал русский народ убийцей и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям.
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Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Армия и оружие
Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
RT на русском 07:57
Происшествия
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Российская газета 07:52