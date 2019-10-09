«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

Политика Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.

Экономика Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах Минфин РФ и Министерство казначейства и финансов Турции подписали договор о проведении платежей в национальных валютах.

Армия и оружие Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.

Происшествия СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Недвижимость Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России В третьем квартале 2019 года повышение цен на съемные "однушки" коснулось 48 городов из 69, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир".

Политика Украина отвергла предложение о годовом контракте на транзит газа Украина не намерена продлевать на год контракт на транзит российского газа, рассчитывая заключить долгосрочный контракт, заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Здоровье Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.

Политика Зеленский соберет журналистов на рынке Мероприятие состоится в четверг, 10 октября. Местом проведения заявлен Kyiv Food Market («Киевский продуктовый рынок»).

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Шоу-бизнес Тренировки не помогают: Бритни Спирс показала бока на талии По всей видимости, регулярные тренировки не помогают Бритни добиться идеальной фигуры, а откровенные наряды лишь демонстрируют бока на талии и отсутствие пресса.

Футбол Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".

Политика Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку Министр правительства Москвы, глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку.

Армия и оружие Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".

Экономика Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Музыка Лигалайз посвятил России клип о застое Российский рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз) опубликовал на YouTube клип на свою песню "Застой 2.0".

Общество В РПЦ эпидемию рака назвали карой за аборты 6 октября Смирнов назвал русский народ убийцей и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.