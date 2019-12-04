Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и Факты«Нафтогаз» назвал дату оглашения решения суда по иску к «Газпрому»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании долга с «Газпрома» ожидается в феврале 2020 года. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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