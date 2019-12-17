Политика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях о заключении нового соглашения участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии.
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с чего всё началось
«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами»,— цитирует господина Коболева «Интерфакс-Украина
».
Коммерсантъ17:02

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» сообщили о возможном возобновлении переговоров о транзите газа весной 2020 года

Коммерсантъ17:02

«Нафтогаз» рассчитывает продолжить переговоры по транзиту газа

Комсомольская правда16:47

«Нафтогаз» назвал дату переговоров по транзиту в 2020 году

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RT на русском15:51

Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Lenta.ru15:48

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Известия14:58

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

РБК14:39
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Российская газета вчера в 21:55
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ТАСС 17:28
Политика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
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Происшествия

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Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
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Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

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На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
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JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечной энергии

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