с чего всё началось

"Нафтогаз" анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу. Об этом пишет "Интерфакс – Украина". Если стороны не смогут прийти к компромиссу до 31 декабря 2019 года, новая встреча по данному вопросу состоится в апреле-мае 2020 года.

«Нафтогаз» анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу

Политика Националисты в Киеве боятся, что Россия сделает президентом Украины тапки Зеленского Напомним, что 9 декабря в Париже прошел очередной саммит «нормандской четверки», на котором президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились лицом к лицу.

Общество Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.

Биатлон Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.

Футбол Слуцкий может возглавить «Рубин» Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.

Общество Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.

Происшествия Задержали еще троих участников перестрелки в Ростовской области В Следственном комитете 18 декабря сообщили о задержании еще трех участников перестрелки в хуторе Чернозубовка Ростовской области, где погибли пять человек Троих обвиняемых задержали 16 декабря на границе с Украиной, ранее их объявили в международный поиск.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Общество Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Авто Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.