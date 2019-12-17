Политика
Деловое.ТВ«Нафтогаз» анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу
"Нафтогаз" анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу. Об этом пишет "Интерфакс – Украина". Если стороны не смогут прийти к компромиссу до 31 декабря 2019 года, новая встреча по данному вопросу состоится в апреле-мае 2020 года.
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с чего всё началось
«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами»,— цитирует господина Коболева «Интерфакс-Украина».Коммерсантъвчера в 17:02
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В «Нафтогазе» сообщили о возможном возобновлении переговоров о транзите газа весной
Коммерсантъвчера в 17:02
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Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Политика
Националисты в Киеве боятся, что Россия сделает президентом Украины тапки Зеленского
Напомним, что 9 декабря в Париже прошел очередной саммит «нормандской четверки», на котором президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились лицом к лицу.
Происшествия
На катке на Красной площади умер человек
Игры
В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3
Общество
Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии
Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами
Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
Общество
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Общество
В Британии создали унитаз для повышения продуктивности сотрудников
В Великобритании изобрели унитаз, который заставит сотрудников меньше времени проводить в туалете и больше работать.
Футбол
Миодраг Божович: Соболев молодой парень, у него закружилась голова
Соболев начинал сезон, думая только о голах. Когда начались слухи об уходе - у него закружилась голова.
Происшествия
Задержали еще троих участников перестрелки в Ростовской области
В Следственном комитете 18 декабря сообщили о задержании еще трех участников перестрелки в хуторе Чернозубовка Ростовской области, где погибли пять человек Троих обвиняемых задержали 16 декабря на границе с Украиной, ранее их объявили в международный поиск.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Общество
«Я была ужасна»: Кейт Миддлтон рассказала, как работала официанткой
Приготовив поднос с напитками, Кейт сказала, то это напоминает ей об университетских днях, когда она работала официанткой.
Кино
В Москве показали девятый эпизод «Звездных войн»
В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Общество
В ДНР выпустили марки со Сталиным
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Происшествия
В ходе столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских
Политика
«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Политика
Скрипаль обругала британского посла после его заявления
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
Хоккей