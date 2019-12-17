Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Нафтогаз» анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу

"Нафтогаз" анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу. Об этом пишет "Интерфакс – Украина". Если стороны не смогут прийти к компромиссу до 31 декабря 2019 года, новая встреча по данному вопросу состоится в апреле-мае 2020 года.
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с чего всё началось
«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами»,— цитирует господина Коболева «Интерфакс-Украина
».
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РБКвчера в 14:39
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