Политика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях о заключении нового соглашения участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии.
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с чего всё началось
«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами»,— цитирует господина Коболева «Интерфакс-Украина
».
Коммерсантъ17:02

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В «Нафтогазе» сообщили о возможном возобновлении переговоров о транзите газа весной 2020 года

Коммерсантъ17:02

В «Нафтогазе» допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год

РИА Новости16:44

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Известия14:58

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Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Lenta.ru15:48

«Нафтогаз» надеется вернуться к переговорам по газу в апреле

Московский Комсомолец16:07

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

РБК14:39
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Общество

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Коммерсантъ 17:52
Происшествия

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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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