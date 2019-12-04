Экономика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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