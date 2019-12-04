Экономика
RT на русском«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» назвал дату решения суда по взысканию активов «Газпрома» в Нидерландах
Rambler News Service14:49
С другими проблемы: Украина надеется на арест активов «Газпрома» в Латвии
Sputnik Латвия02 декабря в 06:31
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