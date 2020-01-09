Общество
РИА Новости«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом". По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.
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Политика
Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
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Поклонская увидела признаки третьей мировой войны
Самым важным пунктом Поклонская назвала участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах.
Космос
Учёные предсказали взрыв и появление новой звезды в небе в 2083 году
В 2083 году в небе появится новая звезда, пишет Phys.org.
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Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Технологии
Хакеры атакуют пользователей Telegram и воруют их криптовалюту
Злоумышленники распространяют вредоносное ПО через мессенджер Telegram.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Происшествия
В Киеве опровергли звонок об обстреле из упавшего в Иране самолета
Офис генпрокурора Украины прокомментировал сообщения ряда СМИ, согласно которым один из членов экипажа упавшего в Тегеране самолета перед крушением позвонил родным и сообщил об обстреле лайнера.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Гаджеты
Таинственная видеокарта AMD Radeon обогнала топовую GeForce RTX 2080 Ti в тесте OpenVR
Генеральный директор AMD Лиза Су ранее уже намекала на «большой Navi», то есть на топовую видеокарту, которая неофициально называется Radeon RX 5900/5900 XT.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Армия и оружие
Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране
В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Армия и оружие
Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников
После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Футбол
Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли фото Волочковой топлес
Купаясь в океане, звезда порадовала фанатов крайне откровенным снимком: Волочкова поделилась фотографией топлес.
Транспорт
В железнодорожный узел Петербурга могут вложить 600 млрд рублей
Напомним, в декабре губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о своем участии в совещании с руководством РЖД в Москве, где еще раз подтвердилось намерение вложить порядка 500 млрд рублей в развитие железнодорожного узла Петербурга до 2030 года.
Шоу-бизнес
Рэпер Slowtai оценил эротическую фотосессию Кати Кищук
На днях стало известно, что бывшая солистка группы Серебро Катя Кищук встречается с очень популярным музыкантом.
Армия и оружие
Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, утверждал в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.