Общество

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом". По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.
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«Нафтогаз» назвал новый контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории Украины

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«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» самым выгодным за все время

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Телеканал 360°05:09

«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю

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«Нафтогаз» назвал новый контракт с «Газпромом» самым выгодным для Украины за всю историю

ТАСС04:34
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