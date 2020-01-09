Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом". По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.

«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю

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