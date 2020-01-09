Общество
РИА Новости«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом". По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.
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Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.
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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
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Тимати проиграл дочери в споре и сбрил бороду
Тимати играл с дочерью в "камень-ножницы-бумага". Если бы он победил, то вместо мультиков вечером Алиса смотрела бы фильм по выбору отца.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Гаджеты
Появился новый бюджетный смартфон с большим экраном
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Экономика
В декабре цены на продукты в мире достигли пятилетнего максимума
Цены на продовольственные продукты в декабре 2019 года достигли высочайшего за последние пять лет уровня.
Общество
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Армия и оружие
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В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Здоровье
Бесплатные лекарства с 2020 года смогут получить больше пациентов
Диагностировал рак — получи премию В новом году в России будут материально поощрять медработников, выявивших у пациентов онкозаболевания при диспансеризации и профилактических осмотрах.
Авто
Цены на автомобили в России подскочили
Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Политика
Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение лайнера МАУ
Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" возле Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Экономика
Названы выдающие ипотеку под 2% российские банки
Как рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат, на территории любого из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%.
Общество
Постройки полигона «Шиес» признали незаконными
Происшествия
На чердаке детского сада «Лучик» в Южно-Сахалинске прорвало трубу пожарного гидранта
Сегодня утром на чердаке здания детского сада №38 "Лучик" произошел порыв трубы пожарного гидранта.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
Политика
Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Кино
Кассовые сборы девятых «Звёздных войн» превысили 900 миллионов долларов
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.