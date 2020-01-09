Общество
РИА Новости«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом". По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.
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Общество
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Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, планировал взрыв одного из американских посольств.
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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
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В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".
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Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем выкинул из салона на дорогу ее вещи, пишет Argumenti.ru со ссылкой на соответствующий пост в Instagram.
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Ощущение вечно холодных ног объясняется плохой циркуляцией крови. А это дает большую свободу вредным микроорганизмам для размножения.
Энергетика
Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост
После удара Ирана по американским военным объектам в Ираке нефть WTI увеличилась в цене до $65,46 за баррель.