Общество

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом". По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

«Нафтогаз» назвал новый контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории Украины

Известия07:36

«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю

РИА Новости07:10

«Нафтогаз» не ведёт переговоры с «Газпромом» о прямых поставках газа

RT на русском06:23

Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Lenta.ru05:48

Директор «Нафтогаза» рассказал о выгодах газового контракта для Украины

Телеканал 360°05:09

«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» самым выгодным за все время

Коммерсантъ05:05

«Нафтогаз» назвал новый контракт с «Газпромом» самым выгодным для Украины за всю историю

ТАСС04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

RT на русском 12:23
Политика

Основные версии крушения Боинга назвали на Украине

Интересная Россия 04:16
Происшествия

Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО

RT на русском 04:30
Армия и оружие

Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, планировал взрыв одного из американских посольств.
РИА Новости 12:33
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Политика

Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны

В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".
РИА Новости 12:03
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Политика

Иран опроверг версию о ракетном ударе по украинскому самолёту

News.ru 12:48
Политика

Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
РИА Новости 12:51
Политика

Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Коммерсантъ 10:07
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Футбол

Кейн из-за травмы выбыл до апреля

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".
Soccer.ru 12:51
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Шоу-бизнес

Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Что происходит 05:20
Общество

В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль

REGNUM 00:57
Армия и оружие

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

РБК 11:37
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru 06:43
Футбол

ЦСКА победил «Милан» и сыграет в финале Кубка Колыванова с «Чертаново»

9 января в манеже футбольной школы «Чертаново» завершился предпоследний день Кубка Игоря Колыванова для игроков 2010 года рождения.
Спорт-Экспресс 12:01
Здоровье

Советы диетологов помогут омичам прийти в форму после праздников

Чтобы сбросить килограммы, набранные за каникулы, омичам рекомендуют чаще пить воду и есть апельсины.
12 Канал Омск 00:25
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Общество

Таксиста, выгнавшего из машины жену футболиста Погребняка, уволили

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем выкинул из салона на дорогу ее вещи, пишет Argumenti.ru со ссылкой на соответствующий пост в Instagram.
Радио Sputnik 07:33
Теннис

Медведев вывел Россию в полуфинал АТР Cup

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана и вывел национальную команду в полуфинал турнира АТР Cup, который в настоящее время проходит в Австралии.
Газета.Ru 07:39
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Здоровье

Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет

Ощущение вечно холодных ног объясняется плохой циркуляцией крови. А это дает большую свободу вредным микроорганизмам для размножения.
Российская газета вчера в 23:54
Энергетика

Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост

После удара Ирана по американским военным объектам в Ираке нефть WTI увеличилась в цене до $65,46 за баррель.
РБК 01:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное