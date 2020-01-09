Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом". По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.

«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Политика Британская палата общин одобрила сделку по Brexit Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

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Общество Таксиста, выгнавшего из машины жену футболиста Погребняка, уволили Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем выкинул из салона на дорогу ее вещи, пишет Argumenti.ru со ссылкой на соответствующий пост в Instagram.