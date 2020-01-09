Общество

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом". По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.
Читать в источнике
Комментировать122

Подробнее о событии

«Нафтогаз» не ведёт переговоры с «Газпромом» о прямых поставках газа

RT на русском06:23

«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю

РИА Новости07:10

Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Lenta.ru05:48

«Нафтогаз» назвал новый контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории Украины

Известия07:36

Директор «Нафтогаза» рассказал о выгодах газового контракта для Украины

Телеканал 360°05:09

«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» самым выгодным за все время

Коммерсантъ05:05

«Нафтогаз» назвал новый контракт с «Газпромом» самым выгодным для Украины за всю историю

ТАСС04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Политика

Премьер-министр Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

Ведомости 16:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Общество

Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
ТАСС 14:50
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Политика

Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Ведомости 13:41
Происшествия

Следствие попросило суд оштрафовать Бочкареву за хранение наркотиков

Отмечается, что в постановлении, направленном в суд, следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и предлагает ограничиться штрафом.
Известия 11:47
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал водителя, сбившего насмерть двух подростков

РИА Новости 10:45
Происшествия

В Ухте из-за пожара на НПЗ эвакуирован торговый центр

Напомним, вечером в Ухте произошел пожар на установке по переработке дизельного топлива.
Российская газета 11:40
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Общество

В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль

РИА Новости 13:26
Футбол

РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства

Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
РБК 09:41
Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 03:38
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Футбол

«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Барселоной" в полуфинальном матче Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 15:54
Происшествия

Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Forbes 03:03
Армия и оружие

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

РБК 11:37
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Футбол

Гендиректор «Зенита» опроверг уход Кокорина из команды

Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Фейеноорд» на правах аренды.
Невские Новости 11:58
Культура

Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия

Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
Газета Metro 02:29
Армия и оружие

Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море

В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Технологии

«Яндекс» станет мобильным оператором

По словам источников издания, новый мобильный оператор будет работать на сети Tele2, но возможен и другой вариант – что Tele2 станет базовой сетью, а абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами — с остальными ещё идут переговоры.
Популярная механика 02:35
Футбол

Хавбек «РБ Лейпциг» Ильзанкер обвиняется в изнасиловании

Чемпионат 13:52
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей

Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Российская газета 01:04
Общество

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
ТАСС вчера в 20:03
Экономика

ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса

По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им наиболее необходима.
Российская газета 03:34
Шоу-бизнес

Милла Йовович набрала более 20 килограммов

Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников.
Аргументы недели 05:23
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
Транспорт

Правила сдачи экзамена на права изменятся в России

ГИБДД объявило о грядущих изменениях в правилах сдачи экзаменов на водительские права. Так, из практической части уберут этап «площадка».
Телеканал 360° вчера в 23:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное