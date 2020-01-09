Общество
РИА Новости«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом". По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Происшествия
Следствие попросило суд оштрафовать Бочкареву за хранение наркотиков
Отмечается, что в постановлении, направленном в суд, следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и предлагает ограничиться штрафом.
Происшествия
В Ухте из-за пожара на НПЗ эвакуирован торговый центр
Напомним, вечером в Ухте произошел пожар на установке по переработке дизельного топлива.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Общество
В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Футбол
«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Барселоной" в полуфинальном матче Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии.
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг уход Кокорина из команды
Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Фейеноорд» на правах аренды.
Культура
Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия
Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Технологии
«Яндекс» станет мобильным оператором
По словам источников издания, новый мобильный оператор будет работать на сети Tele2, но возможен и другой вариант – что Tele2 станет базовой сетью, а абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами — с остальными ещё идут переговоры.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Экономика
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им наиболее необходима.
Шоу-бизнес
Милла Йовович набрала более 20 килограммов
Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Транспорт
Правила сдачи экзамена на права изменятся в России
ГИБДД объявило о грядущих изменениях в правилах сдачи экзаменов на водительские права. Так, из практической части уберут этап «площадка».