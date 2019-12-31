Политика
РИА Новости«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
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Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами
Пять компаний в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за неделю получили письма с бомбами.
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Авто
Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве
В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Авто
Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80
Уже с января этого года кроссовер начнут продавать в Южной Корее.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Общество
«Аэрофлот» в 2019 году стал самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире
Авто
Если ли смысл сейчас устанавливать на автомобиль газ?
Автомобильные эксперты рассказали, стоит ли российским водителям устанавливать на свои машины газовое оборудование.
Хоккей
В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию
Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Общество
Семь петербуржцев стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Издание "ФедералПресс" сообщало, что москвич выиграл в лотерею миллиард рублей. Огромную сумму разыграло "Русское лото".
Игры
В Epic Games Store продолжат раздавать бесплатные игры
Наука
К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев
Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Политика
Вице-премьер Украины Кулеба предложил «вернуть» Крым в «креативном формате»
Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что «решить» крымский вопрос Киеву поможет «креативный формат».
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле
Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Авто
В России выросли акцизы на бензин, дизтопливо и легковые автомобили
С 1 января 2020 года в РФ выросли ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного
В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Футбол
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»
Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.
Авто
Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника
Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.