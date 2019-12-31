Энергетика Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.

Авто Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Авто Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80 Уже с января этого года кроссовер начнут продавать в Южной Корее.

Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.

Гаджеты Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.

Политика Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.