Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
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