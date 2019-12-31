Политика
РИА Новости«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
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Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
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Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Кино
Харатьян вернулся с «Зеленым фургоном» через 37 лет
Кроме Дмитрия Харатьяна, в фильме снимаются Семен Трескунов, Екатерина Олькина, Наталья Вдовина, Вячеслав Манучаров и многие другие.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Спорт
Клебо проигнорировал приглашение Большунова на водку и торт
Прославленный норвежский лыжник Йоханнес Клебо, являющийся трехкратным олимпийским чемпионом, не стал заходить в отель российской сборной, где свое 23-летие праздновал Александр Большунов.
Политика
В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России
Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Гаджеты
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Здоровье
Пошли в минус – в Мурманской области за десять месяцев естественная убыль населения составила 1483 человека
В регионе сохраняется миграционная убыль населения, которая в январе-октябре 2019 года составила 3653 человека, что на 9,2% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (3346 человек).
Гаджеты
CES 2020: Dell рассказала о грядущих высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS 13
Хоккей
Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ
Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Общество
Большинство переданных Киеву пленных не имеют жилья на Украине
Большинство освобожденных в процессе обмена пленными в Донбассе, которых самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернули Украине, не могут выписать из больницы, у них нет жилья, заявил в четверг на брифинге заместитель главврача киевской клинической больницы Феофании Андрей Строкань.
Энергетика
В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Армия и оружие
Решение Турции отправить войска в Ливию осудили Греция, Израиль и Кипр
В заявлении Мицотакиса, Нетаньяху и Анастасиадиса говорится, что Турция не должна нарушать резолюцию ООН.
Космос
Какие предсказания о технологиях сбудутся в 2020 году
Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: "К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!"
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Происшествия
Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона
Токийская прокуратура проводит в четверг обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, сообщает агентство Киодо.