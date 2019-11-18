Общество
Газета.Ru«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV. По словам Витеренко, скидка в 25%, которую предлагает "Газпром" при условии отказа от взаимных требований, окупится за 28 лет.
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Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.Газета.Ruвчера в 10:32
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Новостной фронт18 ноября в 10:37
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