Общество
Газета.Ru«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV. По словам Витеренко, скидка в 25%, которую предлагает "Газпром" при условии отказа от взаимных требований, окупится за 28 лет.
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Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября
Очередной раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина на уровне экспертов состоится в Брюсселе в среду, 20 ноября, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заступился за телеведущего Дмитрия Шепелева в конфликте с Лерой Кудрявцевой.
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с командой Сан-Марино
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Общество
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Политика
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Общество
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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В АТОР назвали стоимость новогодних туров
Средняя стоимость зарубежных туров, как подсчитали в Ассоциации туроператоров России, составляет в обычные дни около тысячи евро, а новогодних туров - 1,6-1,7 тыс. евро на человека.
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Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
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В Германии рассказали о терниях на пути к урегулированию на Украине
Для начала, как отметил Маас, необходимо доверие, которое позволит совершать следующие шаги по урегулированию ситуации на Украине.
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
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Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
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«Лос-Анджелес» выплатит Ковальчуку $2,65 млн в качестве бонуса
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" выплатит форварду Илье Ковальчуку $2,65 млн, передает Sport24.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский опроверг свой уход со сцены
Актёр театра и кино Михаил Боярский назвал слухами информацию СМИ о своем уходе со сцены после юбилея.
Футбол
Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Общество
Минюст РФ считает мужчин основными жертвами домашнего насилия
Представители Евросуда интересовались, существует ли в России «законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признают ли власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин.
Авто
В Сети раскрыли первые изображения нового Nissan X-Trail
В числе достоинств усовершенствованного кроссовера X-Trail значится двухуровневая светодиодная оптика, новая решетка радиатора, задние фонари и некоторые другие элементы.
Кино
Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Армия и оружие
Израильские истребители нанесли ракетные удары по Дамаску
Сегодня утром израильские истребители, находясь в районе сирийско-ливанской границы, нанесли по территории Международного аэропорта Дамаска серию воздушных ударов.