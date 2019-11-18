Общество
Газета.Ru«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV. По словам Витеренко, скидка в 25%, которую предлагает "Газпром" при условии отказа от взаимных требований, окупится за 28 лет.
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Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлен на второй сезон
Компания Amazon абсолютно уверена в успехе дебютного сезона сериала "Властелин колец", основанного на знаменитых произведениях Толкина.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Футбол
Сорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА
Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым
За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
Происшествия
Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, просит о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин
Грузовой автомобиль в Волгограде протаранил более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Политика
Участники митинга в Тбилиси запланировали новый пикет у парламента
Участники митинга в Тбилиси, которые требуют проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, проведут 25 ноября масштабную акцию протеста на проспекте Руставели, после которой вновь пикетируют входы в парламент.
Спорт
Главу МОК назвали защитником России
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах будет защищать Россию при любых обстоятельствах, передает "Чемпионат.com".
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская решила приостановить отношения с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что они с Прохором Шаляпиным решили прервать отношения.
Армия и оружие
Израиль заявил о ракетном обстреле из Сирии
Футбол
Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020
Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, усадившую шестилетнего сына за руль
В Татарстане в отношении 28-летней жительницы Набережных Челнов, посадившей своего шестилетнего сына за руль автомобиля, возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».