Общество

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV. По словам Витеренко, скидка в 25%, которую предлагает "Газпром" при условии отказа от взаимных требований, окупится за 28 лет.
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