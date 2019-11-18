с чего всё началось

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компании невыгодна предложенная российским "Газпромом" скидка на газ, если ради нее придется отказаться от судебных исков.

«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

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