Общество
Московский Комсомолец«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компании невыгодна предложенная российским "Газпромом" скидка на газ, если ради нее придется отказаться от судебных исков.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.Газета.Ruвчера в 10:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Украина поторгуется на «нормандском саммите» за большую скидку на газ
Новостной фронт18 ноября в 10:37
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Общество
Медсправка для водителей подорожает почти в 15 раз
С 22 ноября в России меняются правила получения медицинских справок для водителей.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Общество
В США продадут являвшуюся аттракционом советскую подлодку
Советскую подводную лодку класса «Фокстрот», известную как «Скорпион», которая стоит на набережной в калифорнийском городе Лонг-Бич и более 17 лет используется в качестве туристического аттракциона, продадут анонимному покупателю.
Общество
Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 планируют аннулировать
Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Хоккей
Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Сент-Луисом» из-за травмы
В конце второго периода при счёте 1:1 Никита попал под мощнейший силовой приём Брейдена Шенна и получил травму.
Происшествия
На Кубани пропавшую девочку нашли живой: она провалилась в туалет
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Новокубанского района Краснодарского края, пропавшая вечером 18 ноября, найдена живой — ребёнок провалился в общественный туалет.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Футбол
Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Армия и оружие
СК завел три новых дела после обстрелов в Донбассе
Обстрелы гражданского населения Донбасса со стороны украинских военных стали основанием для возбуждения еще трех уголовных дел, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью
Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Футбол
Чалов принес России победу над Сербией в отборе молодежного ЧЕ
Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов, передает "Газета.ру".
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Финансовые проблемы историка Соколова могли толкнуть его на убийство
Обвиняемый в убийстве сожительницы доцент СПбГУ Олег Соколов испытывал финансовые проблемы, что и могло стать причиной конфликта с потерпевшей.
Общество
Госорганы прекратят принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году.