«Нафтогаз» назвал объём газа, накопленного в подземных хранилищах
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Киев, 1 сентября 2020, 20:10 — REGNUM О рекордных объёмах газа, накопленного в подземных хранилищах Украины, заявили в «Нафтогазе», передаёт 1 сентября «Украина-24». Согласно заявлению главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, в 2020 году поставлен «рекорд»: «он уже превышает 24 млрд кубометров».В источнике
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«Нафтогаз» назвал ожидаемый объем закачки газа в ПХГ Украины в 2020 году
Rambler News Serviceвчера в 12:48