Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

«Нафтогаз» назвал объём газа, накопленного в подземных хранилищах

Киев, 1 сентября 2020, 20:10 — REGNUM О рекордных объёмах газа, накопленного в подземных хранилищах Украины, заявили в «Нафтогазе», передаёт 1 сентября «Украина-24». Согласно заявлению главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, в 2020 году поставлен «рекорд»: «он уже превышает 24 млрд кубометров».В источнике
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Украина сообщила о рекордных запасах газа

Аргументы и Фактывчера в 14:01
РИА Новости

Украина накопила рекордные объемы газа

РИА Новостивчера в 12:17
RT на русском

В «Нафтогазе» назвали объём накопленного в подземных хранилищах газа

RT на русскомвчера в 13:03
Взгляд.ру

Украина похвасталась рекордными объемами газа в ПХГ

Взгляд.рувчера в 13:02
ТАСС

«Нафтогаз» сообщил, что Украина накопила в подземных хранилищах рекордные объемы газа

ТАССвчера в 12:37
Lenta.ru

Украина рекордно запаслась газом

Lenta.ruвчера в 13:25
Rambler News Service

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объем закачки газа в ПХГ Украины в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 12:48

Трамп заявил о риске революции в США в случае победы Байдена

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию, заявил глава государства Дональд Трамп.
RT на русскомвчера в 23:24
37

Министр экологии Красноярского края Корчашкин ушел в отставку

«Распоряжением главы региона (Александра Усса) Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в заявлении.
Известия00:20
18

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

«DARPA и ВВС США успешно завершили испытания двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC) и готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года», — говорится в тексте.
Известия21:58