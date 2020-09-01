«Нафтогаз» назвал объём газа, накопленного в подземных хранилищах

Киев, 1 сентября 2020, 20:10 — REGNUM О рекордных объёмах газа, накопленного в подземных хранилищах Украины, заявили в «Нафтогазе», передаёт 1 сентября «Украина-24». Согласно заявлению главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, в 2020 году поставлен «рекорд»: «он уже превышает 24 млрд кубометров».