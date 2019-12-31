Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

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