Энергетика
REGNUMВ «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Происшествия
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Кино
Вышел трейлер фильма «Тихое место 2»
Фильм снял режиссер Джон Красински. В сети появился трейлер сиквела триллера "Тихое место". Картина выйдет в прокат 19 марта.
Экономика
Акцизы на сигареты и табак в России повысились
С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила своих поклонников за поддержку
Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех, кто искренне переживает за здоровье актрисы, а также передала её поздравления с Новым годом.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Политика
В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Происшествия
В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
Фигурное катание
Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену».
Здоровье
Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе
Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
Киберспорт
Определены лучшие игры по версии Steam
Лучшей игрой для многопользовательского режима, по мнению пользователей Steam, является игра с открытым миром DayZ.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Бандеровцы проводят в Киеве факельное шествие
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Общество
Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге
Экономика
Россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Футбол
«Ростов» расторг контракт со своим капитаном
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.