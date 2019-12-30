Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Общество «Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Кино Вышел трейлер фильма «Тихое место 2» Фильм снял режиссер Джон Красински. В сети появился трейлер сиквела триллера "Тихое место". Картина выйдет в прокат 19 марта.

Экономика Акцизы на сигареты и табак в России повысились С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила своих поклонников за поддержку Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех, кто искренне переживает за здоровье актрисы, а также передала её поздравления с Новым годом.

Здоровье Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.

Киберспорт Определены лучшие игры по версии Steam Лучшей игрой для многопользовательского режима, по мнению пользователей Steam, является игра с открытым миром DayZ.

Экономика Россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».

Экономика Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.

Хоккей Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.