Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

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Происшествия В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.

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