Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Здоровье
Список жизненно необходимых лекарств расширился на 24 позиции
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 1-го января расширился на 23 позиции, теперь он включает 758 наименований.
Кино
На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»
«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
В «Столото» отметили, что сумма выигрыша стала рекордной в истории российских государственных лотерей.
Авто
Genesis показал первые изображения кроссовера Genesis GV80
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Армия и оружие
Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW
Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
На Украине вступило в силу уголовное наказание за повторное вождение нетрезвым
С 1 января на Украине вступила в силу уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Армия и оружие
Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Происшествия
СК завел дело на кировского депутата по подозрению в убийстве собак
Следователи в Кировской области завели уголовное дело в отношении местного депутата законодательного собрания, подозреваемого в убийстве двух собак.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Гаджеты
AMD сделает новые флагманские видеокарты в два раза быстрее нынешних
Учитывая, что флагманский Radeon RX 5700 XT, как раз сумевший лучшим образом реализовать потенциал Navi 10, практически вплотную приблизился к GeForce RTX 2070 Super, страшно представить, каких мощностей сможет добиться новое решение от AMD.
Политика
Нетаньяху попросил парламент о неприкосновенности
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил спикера парламента предоставить ему неприкосновенность, пишет РИА Новости.
Футбол
«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана
Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются. Куат, выступающий на позиции опорного полузащитника, играл за Кайрат с 2014 года.
Общество
Как пенсионеры КЧР исполнили новогоднюю мечту девочки из Австрии
Хоккей
Стал известен состав немцев на матч с молодежной сборной России
Тренерский штаб молодежной сборной Германии во главе с Тобиасом Абштрайтером определился с составом на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против сверстников из России.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Футбол
Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов»
Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов», сообщает пресс-служба южан.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.