Политика

Политика СегодняПолитика Сегодня«Нафтогаз» назвал переговоры с Россией в Париже конструктивными

Переговоры между Россией и Украиной по газу в рамках парижского саммита в «нормандском формате» прошли конструктивно, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, стороны провели конструктивный разговор, в ходе которого Киев изложил свои позиции, включая вопросы газа.
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