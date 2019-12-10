Переговоры между Россией и Украиной по газу в рамках парижского саммита в «нормандском формате» прошли конструктивно, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, стороны провели конструктивный разговор, в ходе которого Киев изложил свои позиции, включая вопросы газа.

«Нафтогаз» назвал переговоры с Россией в Париже конструктивными

Политика На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».

Политика Зеленский оценил биомеханику Путина Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.

Происшествия Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

Политика Представитель КНДР назвал Трампа нетерпеливым и старым Председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа старым и нетерпеливым.

Политика Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.