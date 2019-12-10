Политика
Политика Сегодня«Нафтогаз» назвал переговоры с Россией в Париже конструктивными
Переговоры между Россией и Украиной по газу в рамках парижского саммита в «нормандском формате» прошли конструктивно, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, стороны провели конструктивный разговор, в ходе которого Киев изложил свои позиции, включая вопросы газа.
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Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
Политика
Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике
Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
Происшествия
В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека
По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
Политика
Зеленский оценил биомеханику Путина
Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Авто
В России отзывают более 200 автомобилей Jeep Cherokee
Американская компания Jeep из-за возможных проблем с трансмиссией отзывает в России 201 автомобиль Jeep Cherokee.
Происшествия
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Политика
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Следующую встречу лидеры «нормандской четверки» намерены посвятить вопросу проведения местных выборов в Донбассе.
Технологии
Разработан метод спасения осетра от браконьеров
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Кино
Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч
Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
Армия и оружие
Минобороны ужесточает правила допуска к гостайне
Минобороны намерено вернуть "военную тайну" Кроме того, Минобороны возложило на военкоматы обязанность оформлять допуск к секретной информации гражданских лиц.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Политика
Представитель КНДР назвал Трампа нетерпеливым и старым
Председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа старым и нетерпеливым.
Армия и оружие
В Южной Корее сообщили об испытании КНДР ракетного двигателя
Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что 7 декабря КНДР провела испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ.
Спорт
Российские гандболистки гарантировали себе выход в полуфинал ЧМ
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 12 декабря
Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 12 по 18 декабря.
Политика
Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины
Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Фигурное катание
Косторная прокомментировала победу в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свою победу в финале Гран-при, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Гаджеты
В третьем квартале 2019 года выросло производство смартфонов
По данным IDC, производители в период с июля по сентябрь выпустили 358 млн единиц смартфонов, а это на 7,6% больше, чем во втором квартале 2019 года.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о работе арбитров в РПЛ
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера после поединка с «Краснодаром» (1:1) в 19-м туре чемпионата России.
Политика
В России резко возросло число арестованных чиновников
Несложный подсчет показывает, что в этом году число арестов чиновников выросло в 1,93 раза.