Политика
Коммерсантъ«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Политика
Путин обсудит с Меркель историю с берлинским убийством
Как пишет Константин Эггерт на сайте "Немецкой волны", сначала германские власти высказывались по делу убийства в Берлине очень осторожно и даже намекали на то, что бывшего чеченского боевика Хангошвили могли убить в результате криминальных разборок.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился вничью
Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Общество
Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили
7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Общество
Смертность от отравления алкоголем в России увеличилась почти на 12%
«По итогам января–сентября 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем составила 5010 человек (111,9% от уровня 2018 года) или 4,6 человека на 100 тысяч населения», — отмечается в сообщении.
Футбол
Тедеско: готовимся к прессингу «Ростова» на протяжении всего матча
Футболисты московского "Спартака" в матче 19-го тура чемпионата России против "Ростова" готовятся к постоянному прессингу со стороны соперника на протяжении всей игры, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Финансы
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Экономисты предупреждают: США ждет крупнейшая долговая катастрофа, и ее уже не остановить.
Происшествия
В Биробиджане загорелся торговый центр
В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Общество
ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде
Губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что неизвестный, открывший стрельбу на авиабазе ВМС был подданным Саудовской Аравии.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Армия и оружие
В Сирии при авианалете погибли 20 человек
На северо-западе Сирии в результате авианалета были убиты по меньшей мере 20 человек.
Авто
McLaren представит свой новый гибридный суперкар
Недавно генеральный директор McLaren Майк Флевитт сообщил, что платформа следующего поколения будет официально анонсирована весной следующего года, а также мы узнаем кое-что о гибридной трансмиссии.
Футбол
Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»
Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Кино
«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Футбол
Главу департамента РФС назвали негодяем и призвали уволиться
Президент ЦСКА Евгений Гинер призвал уволиться главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Шоу-бизнес
Эрика Герцег прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе
Одной из самых сексуальных солисток нового состава «ВИА Гры» Эрике Герцег активно приписывают роман с ее продюсером Константином Меладзе, что сильно расстраивает девушку.
Футбол
Экспресс на НХЛ от 06.12.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на хоккей из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Наука
Cоздана модель поведения электронного пучка в процессе кильватерного ускорения
Группа ученых из коллаборации AWAKE CERN при участии специалистов Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН создала подробную трехмерную модель поведения пучка электронов во время эксперимента по кильватерному ускорению в плазме.