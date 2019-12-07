Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» отдать долг, прежде чем обсуждать «нулевой вариант»

ТАСС12:03

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

Коммерсантъ11:41

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

РБК09:13

В «Нафтогазе» прокомментировали слова Медведева о газовой сделке

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Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Lenta.ru09:59

«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу

РИА Новости09:50

В «Нафтогазе» назвали невозможным предложение Медведева по газу

Rambler News Service11:04
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:37, Ашберн
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Как пишет Константин Эггерт на сайте "Немецкой волны", сначала германские власти высказывались по делу убийства в Берлине очень осторожно и даже намекали на то, что бывшего чеченского боевика Хангошвили могли убить в результате криминальных разборок.
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
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ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
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Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
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«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости 05 декабря в 17:57
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

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Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили

7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
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Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

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Общество

Смертность от отравления алкоголем в России увеличилась почти на 12%

«По итогам января–сентября 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем составила 5010 человек (111,9% от уровня 2018 года) или 4,6 человека на 100 тысяч населения», — отмечается в сообщении.
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Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре

РИА Новости 11:59
Футбол

Тедеско: готовимся к прессингу «Ростова» на протяжении всего матча

Футболисты московского "Спартака" в матче 19-го тура чемпионата России против "Ростова" готовятся к постоянному прессингу со стороны соперника на протяжении всей игры, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 06:29
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Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями

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В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
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Час расплаты: под США задымилась долговая бомба

Экономисты предупреждают: США ждет крупнейшая долговая катастрофа, и ее уже не остановить.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

В Биробиджане загорелся торговый центр

В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
РБК 12:40
Общество

ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде

Губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что неизвестный, открывший стрельбу на авиабазе ВМС был подданным Саудовской Аравии.
Российская газета вчера в 17:54
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Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
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Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420

Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
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В Сирии при авианалете погибли 20 человек

На северо-западе Сирии в результате авианалета были убиты по меньшей мере 20 человек.
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McLaren представит свой новый гибридный суперкар

Недавно генеральный директор McLaren Майк Флевитт сообщил, что платформа следующего поколения будет официально анонсирована весной следующего года, а также мы узнаем кое-что о гибридной трансмиссии.
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Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
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Главу департамента РФС назвали негодяем и призвали уволиться

Президент ЦСКА Евгений Гинер призвал уволиться главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
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«Миссис Земной шар» стала россиянка

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
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Эрика Герцег прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе

Одной из самых сексуальных солисток нового состава «ВИА Гры» Эрике Герцег активно приписывают роман с ее продюсером Константином Меладзе, что сильно расстраивает девушку.
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Cоздана модель поведения электронного пучка в процессе кильватерного ускорения

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Степанова и Букин не поняли судейских оценок в Финале Гран-при

РИА Новости 14:12
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