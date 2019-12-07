Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать94

Подробнее о событии

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» отдать долг, прежде чем обсуждать «нулевой вариант»

ТАСС12:03

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

Коммерсантъ11:41

«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по газу

Национальная служба новостей10:20

Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Lenta.ru09:59

«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу

РИА Новости09:50

В «Нафтогазе» прокомментировали слова Медведева о газовой сделке

RT на русском10:50

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

РБК09:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:56, Ашберн
Происшествия

Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде

BFM.ru 11:49
Политика

Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко

Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам.
РБК 13:46
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

RT на русском 12:49
Общество

Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили

7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Известия 14:37
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости вчера в 08:47
Происшествия

Спасатель скончался в результате пожара в колледже Одессы

Спасатель, упавший с большой высоты во время эвакуации людей из горящего колледжа в Одессе, скончался.
Газета.Ru 14:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 14:24
Шоу-бизнес

Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым

Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Актуальные Новости 10:59
Общество

Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Lenta.ru 05:31
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение

Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Kazanfirst.ru 11:20
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости вчера в 12:35
Космос

Изучение самой большой луны Сатурна может дать представление о Земле

Ученые, изучающие погоду и климат Титана, крупнейшей луны Сатурна, сообщают о значительных сезонных колебаниях его энергетического баланса - количества солнечной энергии, поглощаемой небесным телом, и тепловой энергии, которую оно излучает.
AstroNews.ru 04 декабря в 02:20
Футбол

«Зенит» тонко подшутил над соперниками в чемпионате России

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" набрал 45 баллов, ближайший соперник - "Краснодар" - 35 баллов.
Piter.tv 14:28
Происшествия

Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра «Э»

Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие

Утром ВСУ нанесли минометный удар по поселку под Ясиноватой

ИА Новороссия 04:00
Политика

СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
РИА Новости 08:12
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 05 декабря в 01:44
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Футбол

«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»

Советский спорт 11:45
Авто

В США стартовали продажи первой в мире летающей машины

Напомним, китайская автокомпания Geely Group в конце октября 2019 года приступила к строительству завода, который будет выпускать летающие машины Terrafugia.
Красная весна 14:37
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru вчера в 07:42
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Кино

IMDb назвал десять самых популярных актеров и актрис 2019 года

Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел, возглавила топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года, который опубликовал портал IMDb.
Аргументы и Факты вчера в 02:45
Хоккей

Полиция задержала автобус с фанатами «Трактора» по пути в Магнитогорск

Коммерсантъ Челябинск 04:52
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда 06:25
Шоу-бизнес

Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Культуромания вчера в 10:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное