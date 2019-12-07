Политика
Коммерсантъ«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
B Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.
Авто
Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее
Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Кино
Трейлер сериала «Кризис на Бесконечных Землях» появился в Сети
Трейлер-кроссовер сериала «Кризис на Бесконечных Землях» от телеканала The CW появился в Сети.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Политика
Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Финансы
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом
Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Происшествия
Вероятного виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже ловили на пьяной езде
По данным подразделения полиции, мужчину 1953 года рождения, управлявшего автомобилем Toyota, лишали прав за вождение в нетрезвом виде.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский раскритиковал Покровского и Вайкуле
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии
По словам турецкого президента, Анкара не станет выводить войска до тех пор, пока народ Сирии не скажет: «Спасибо, вы уже можете уходить».
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Общество
В России выросла смертность от отравления алкоголем
Подсчитано, что случайная смертность выросла на 11,9 процента — в 2019 году за этот период умерли 5010 человек.
Спорт
Брянец Александр Большунов выиграл гонку в норвежском Лиллехаммере
Только что завершился второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Победу одержал наш земляк Александр Большунов.
Спорт
Глава ОКР: Россияне поедут на Олимпиаду, несмотря на санкции WADA
Возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не помешают россиянам принять участие в Олимпийских Играх-2020 в японском Токио.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Единоборства
Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский по итогам боя за звание обязательного претендента WBA между Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, который завершился вничью, допустил повторный бой между ними.
Происшествия
Ядерный взрыв в Харьковской области вызвал массовое заболевание раком
Украинские журналисты заявили о том, что ядерный взрыв использовался советскими властями под контролем КГБ.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
Общество
Мэр Липецка Евгения Уваркина объяснила свое видео с матом
Кино
Умер актер сериала «Друзья» Рон Лайбмен
Актер Рон Лайбмен скончался 6 декабря 2019 года в возрасте 82 лет от осложнений пневмонии.
Политика
ДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".