Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» отдать долг, прежде чем обсуждать «нулевой вариант»

ТАСС12:03

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

Коммерсантъ11:41

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

РБК09:13

В «Нафтогазе» прокомментировали слова Медведева о газовой сделке

RT на русском10:50

«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу

РИА Новости09:50

«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по газу

Национальная служба новостей10:20

В «Нафтогазе» назвали невозможным предложение Медведева по газу

Rambler News Service11:04
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Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС 05 декабря в 11:55
Футбол

Гвардиола: «Было непросто справляться с контратаками МЮ»

Soccer.ru 15:56
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.
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Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее

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Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
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Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
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Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Lenta.ru 04:50
Финансы

Час расплаты: под США задымилась долговая бомба

Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом

Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Красная весна 04 декабря в 15:33
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Происшествия

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
Происшествия

Вероятного виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже ловили на пьяной езде

По данным подразделения полиции, мужчину 1953 года рождения, управлявшего автомобилем Toyota, лишали прав за вождение в нетрезвом виде.
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Михаил Боярский раскритиковал Покровского и Вайкуле

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Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии

По словам турецкого президента, Анкара не станет выводить войска до тех пор, пока народ Сирии не скажет: «Спасибо, вы уже можете уходить».
РБК 10:40
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
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Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Коммерсантъ 13:19
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В России выросла смертность от отравления алкоголем

Подсчитано, что случайная смертность выросла на 11,9 процента — в 2019 году за этот период умерли 5010 человек.
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Брянец Александр Большунов выиграл гонку в норвежском Лиллехаммере

Только что завершился второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Победу одержал наш земляк Александр Большунов.
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Спорт

Глава ОКР: Россияне поедут на Олимпиаду, несмотря на санкции WADA

Возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не помешают россиянам принять участие в Олимпийских Играх-2020 в японском Токио.
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Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский по итогам боя за звание обязательного претендента WBA между Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, который завершился вничью, допустил повторный бой между ними.
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Ядерный взрыв в Харьковской области вызвал массовое заболевание раком

Украинские журналисты заявили о том, что ядерный взрыв использовался советскими властями под контролем КГБ.
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МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
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Мэр Липецка Евгения Уваркина объяснила свое видео с матом

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Умер актер сериала «Друзья» Рон Лайбмен

Актер Рон Лайбмен скончался 6 декабря 2019 года в возрасте 82 лет от осложнений пневмонии.
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ДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".
РИА Новости 05:42
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