Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
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Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
Политика
Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
Культура
Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
Музыка
Сергей Шнуров раскритиковал Полину Гагарину на шоу «Голос»
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка»
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Авто
Стартовали продажи новой Kia Optima
Популярный южнокорейский изготовитель машин Kia сообщил о начале продаж новой генерации Kia Optima.
Гаджеты
Xiaomi зарабатывает копейки даже на новейшем Redmi K30 5G
На днях компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30, который в очередной раз удивил своей ценой.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»
Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Американская балерина Мисти Коупленд обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Инстаграм.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Общество
Депутат Госдумы подарил чиновникам вазелин на открытии школы
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политика
МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Свободы слова» на канале «Украина».
Происшествия
На овощебазе Петербурга произошла перестрелка
Вооружённый конфликт произошёл на овощебазе Фрунзенского района Санкт-Петербурга между пятью неизвестными.
Фигурное катание
Должно чего-то не хватать: Загитова объяснила приостановку карьеры
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Происшествия
В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати
Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Крыму и Севастополю по факту гибели мальчика, получившего дома бытовую травму, сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Общество
Новый главврач назначен в инфекционной больнице Новочеркасска
За счет города всем трудоустроившимся врачам будет предоставлено служебное жилье и единовременная выплата в 1 млн рублей.