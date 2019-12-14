Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
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«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность

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