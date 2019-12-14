Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.

«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность

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