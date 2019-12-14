Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
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«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность

РИА Новости09:15

В «Нафтогазе» заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность

ТАСС09:42

В «Нафтогазе» рост цен для жителей объяснили расплатой за некомпетентность

Известия09:37

«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за коррупцию

News.ru09:31

Топ-менеджер «Нафтогаза» назвал рост цен для населения «расплатой за некомпетентность»

ПРАЙМ09:15

«Нафтогаз» назвал расплатой за некомпетентность рост цен на газ для украинцев

Журналистская правда09:26
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Биатлон

Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования

На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
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Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
Известия 08:36
Общество

Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий

Возможность обналичивания пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, будет устранена в новой редакции гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Известия 08:06
Политика

Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

На саммите «нормандской четверки», который состоялся в Париже 9 декабря, «судьбоносного» прорыва достигнуто не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 09:14
Общество

Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы

На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
РИА Новости 09:00
Религия

Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

RT на русском 09:46
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Lenta.ru 07:34
Футбол

Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»

РИА Новости 09:29
Политика

Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Хоккей

Сборная России по буллитам победила Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
RT на русском 09:46
Общество

Генерал США рассказал о технологии доставки человека в любую точку планеты

REGNUM 08:56
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь вчера в 14:00
Культура

Участник «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем

Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем.
Lenta.ru 06:30
Фигурное катание

Алина Загитова приостановила соревновательную карьеру

Российская фигуристка Алина Загитова объявила, что берет паузу в своей карьере. Она сообщила о своем решении в эфире «Первого канала».
Матч ТВ вчера в 13:32
Политика

Двух журналистов НТВ не пустили на Украину

Пограничники не пропустили в Украину двух журналистов телеканала НТВ за сутки.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия

Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Известия 06:03
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 03:49
Происшествия

В Уфе собаки загрызли 14-летнего школьника

В Уфе было найдено изувеченное тело 14-летнего школьника. В данный момент сотрудники полиции расследуют гибель подростка.
Газета.Ru 09:14
Музыка

Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Ореанда-Новости 08:35
Политика

В Киеве проинформировали делегацию США о стратегии кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов проинформировал делегацию Сената США о работе в стране центра кибербезопасности.
ТАСС 08:06
Политика

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

RT на русском 05:18
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Музыка

Скандал с Гагариной закатил Шнуров на «Голосе»

Privet-Rostov.ru 03:04
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости 06:38
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Происшествия

В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика

В Ярославской области следователи задержали 15-летнего школьника, который подозревается в том, что вместе с товарищами жестоко избил 13-летнего мальчика.
RT на русском 09:26
Наука

Определен естественный предел жизни человека

Lenta.ru 08:25
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