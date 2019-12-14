Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» назвал расплатой за некомпетентность рост цен на газ для украинцев
Журналистская правда09:26
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования
На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
Политика
Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
Общество
Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий
Возможность обналичивания пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, будет устранена в новой редакции гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Политика
Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»
На саммите «нормандской четверки», который состоялся в Париже 9 декабря, «судьбоносного» прорыва достигнуто не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
Религия
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Политика
Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Хоккей
Сборная России по буллитам победила Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Культура
Участник «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем
Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила соревновательную карьеру
Российская фигуристка Алина Загитова объявила, что берет паузу в своей карьере. Она сообщила о своем решении в эфире «Первого канала».
Политика
Двух журналистов НТВ не пустили на Украину
Пограничники не пропустили в Украину двух журналистов телеканала НТВ за сутки.
Происшествия
Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Происшествия
В Уфе собаки загрызли 14-летнего школьника
В Уфе было найдено изувеченное тело 14-летнего школьника. В данный момент сотрудники полиции расследуют гибель подростка.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Политика
В Киеве проинформировали делегацию США о стратегии кибербезопасности
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов проинформировал делегацию Сената США о работе в стране центра кибербезопасности.
Политика
Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Музыка
Скандал с Гагариной закатил Шнуров на «Голосе»
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Происшествия
В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика
В Ярославской области следователи задержали 15-летнего школьника, который подозревается в том, что вместе с товарищами жестоко избил 13-летнего мальчика.
Наука