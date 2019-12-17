Политика
ФАН«Нафтогаз» назвал сроки новых переговоров по транзиту газа
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года. Коболев отметил, что переговоры могут начаться вновь в апреле или мае.
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с чего всё началось
«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами»,— цитирует господина Коболева «Интерфакс-Украина».Коммерсантъвчера в 17:02
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В «Нафтогазе» сообщили о возможном возобновлении переговоров о транзите газа весной
Коммерсантъвчера в 17:02
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