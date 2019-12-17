с чего всё началось

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года. Коболев отметил, что переговоры могут начаться вновь в апреле или мае.

Гаджеты Бестселлер Redmi Note 7 получил Android 10 раньше Redmi Note 8 Одной из линеек, которая должна была первой получить новую прошивку, стала Redmi Note 7. Смартфоны Redmi Note 7 уже получили MIUI 11 на базе Android 9 Pie, а теперь стало известно, что прошивка, основанная на Android 10, уже вступила в стадию бета-тестирования в Китае.

Политика Владимир Путин до сих пор пользуется устаревшей Windows XP В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.

Общество «Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.

Политика Скрипаль обругала британского посла после его заявления Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.

Происшествия Все станции московского метро получили сообщения о минировании Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Общество Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Технологии В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.

Происшествия В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.