Политика

РБКРБК«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года. Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает «Интерфакс-Украина».
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Lenta.ru15:48

«Нафтогаз» рассчитывает продолжить переговоры по транзиту газа

Комсомольская правда16:47

«Нафтогаз» назвал дату переговоров по транзиту в 2020 году

РИА Новости16:44

В «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году

RT на русском15:51

В «Нафтогазе» сообщили о возможном возобновлении переговоров о транзите газа весной 2020 года

Коммерсантъ17:02

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Известия14:58

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

РБК14:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:12, Ашберн
Происшествия

Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

РИА Новости 19:50
Общество

В Брянской области 31 декабря объявлен выходным днем

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 05:49
Авто

Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий

Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Колёса.ru 15:09
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Хоккей

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Российский нападающий Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Об этом сообщил журналист Пьер ЛеБрун.
Sportbox.RU 12:54
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

РИА Новости 17:01
Наука

Определены молекулы-предшественники, играющие важную роль в процессе адаптации защитных систем бактерий CRISPR/Cas

Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
Индикатор 15 декабря в 04:42
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 09:16
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Интерфакс 20:44
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК 11:18
Футбол

Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что в регламенте чемпионата могут произойти изменения.
NewInform 13:16
Авто

УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»

В Сети появились новые данные о внедорожнике УАЗ, прозванном «Русским Прадо».
Picsnews.net 09:04
Экономика

Красноярский край поставил «молочный» рекорд

Sibnovosti.ru вчера в 21:45
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Космос

Столкновение галактик генерирует тепло

В соответствии с зимним сезоном, астрономы изучили две группы галактик, которые спешат на встречу и производят свое собственное тепло.
AstroNews.ru 13:57
Политика

Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

RT на русском 14:05
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
РИА Новости 18:52
Происшествия

В Бурятии голодные собаки растерзали тело новорожденного ребенка

Сообщается, что бездыханное тело новорожденного мальчика обнаружили утром 16 декабря местные жители.
RuNews24.ru 02:58
Здоровье

Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину

Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 11:03
Здоровье

Недетские привычки к никотину — не для детей

Эксперты уверяют, что некоторые жевательные смеси и леденцы содержат в себе высокую концентрацию никотина, которая опасна для жизни и здоровья потребителей.
Московский Комсомолец 09:26
Происшествия

На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 20:27
Политика

Германия готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»

Правительство Германии готовится к возможным санкциям американской стороны в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 11:03
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Здоровье

Список редких заболеваний, лечение которых финансируется государством, дополнен ГД

За последние два года количество орфанных заболеваний, дорогостоящее лечение которых взял на себя федеральный бюджет, практически удвоилось.
Дума ТВ 07:22
Политика

Пенсия из США подъехала: украинские министры уже не голодают

Малюська отметил, что вопрос заработной платы «не настолько критичен, как распространили в медиа», и «если жена не убьет, то, в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы».
REGNUM 04:01
Интернет

Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года

Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Севастополь.ру 12:30
Экономика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК 18:31
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета 10:27
Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное