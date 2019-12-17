Политика
РБК«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года. Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает «Интерфакс-Украина».
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:12, Ашберн
Общество
В Брянской области 31 декабря объявлен выходным днем
Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем.
Авто
Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий
Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Российский нападающий Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Об этом сообщил журналист Пьер ЛеБрун.
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Наука
Определены молекулы-предшественники, играющие важную роль в процессе адаптации защитных систем бактерий CRISPR/Cas
Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Футбол
Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что в регламенте чемпионата могут произойти изменения.
Авто
УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»
В Сети появились новые данные о внедорожнике УАЗ, прозванном «Русским Прадо».
Экономика
Красноярский край поставил «молочный» рекорд
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Космос
Столкновение галактик генерирует тепло
В соответствии с зимним сезоном, астрономы изучили две группы галактик, которые спешат на встречу и производят свое собственное тепло.
Политика
Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Происшествия
В Бурятии голодные собаки растерзали тело новорожденного ребенка
Сообщается, что бездыханное тело новорожденного мальчика обнаружили утром 16 декабря местные жители.
Здоровье
Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину
Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Здоровье
Недетские привычки к никотину — не для детей
Эксперты уверяют, что некоторые жевательные смеси и леденцы содержат в себе высокую концентрацию никотина, которая опасна для жизни и здоровья потребителей.
Происшествия
На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
Политика
Германия готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»
Правительство Германии готовится к возможным санкциям американской стороны в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Здоровье
Список редких заболеваний, лечение которых финансируется государством, дополнен ГД
За последние два года количество орфанных заболеваний, дорогостоящее лечение которых взял на себя федеральный бюджет, практически удвоилось.
Политика
Пенсия из США подъехала: украинские министры уже не голодают
Малюська отметил, что вопрос заработной платы «не настолько критичен, как распространили в медиа», и «если жена не убьет, то, в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы».
Интернет
Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года
Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Экономика
СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале
«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.