Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года. Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает «Интерфакс-Украина».

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

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