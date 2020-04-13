Энергетика
Lenta.ruПодсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов. Об этом исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в интервью агентству OilPoint.
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Комментарии
Общество
Правительство РФ отсрочит уплату налогов малому и среднему бизнесу
Дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса в виде отсрочки налоговых платежей озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 13 апреля сообщается на сайте Правительства РФ.
ИА Красная Весна 07:24
Здоровье
В Китае обозначили сроки начала второй волны пандемии коронавируса
Новая волна эпидемии коронавируса с большой долей вероятности накроет мир осенью.
Вечерний курьер 11:30
Шоу-бизнес
Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье
На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru 12:27
Происшествия
Трое пьяных сахалинцев устроили дебош по пути в обсерватор
Как сообщили ИА Sakh.com в пресс-службе областного УМВД, мужчины начали дебоширить, вести себя агрессивно, они были пьяны.
Сахалин.Инфо 20:27
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Футбол
Максим Калиниченко: «Сантос — не Роберто Карлос, конечно, но выполняет большой объем работы»
26-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
Матч ТВ 14:07
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Космос
Вертолет для полетов на Марсе прикрепили к марсоходу Perseverance
Согласно плану предстоящей миссии, вертолет начнет полеты примерно через два с половиной месяца после приземления примарсения беспилотного корабля на Марсе.
iXBT.com вчера в 03:01
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Общество
Салоны красоты смогут открыться с 14 апреля в Иркутской области
Парикмахерские и салоны красоты, которые находятся вне торговых центров, смогут возобновить работу с 14 апреля в Иркутской области.
АиФ Иркутск 09:15
Общество
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Российская газета 11:09
Политика
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды
Правительство рассмотрит возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общепита.
Российская газета 08:11
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 08:42
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
Lenta.ru 19:38
Авто
В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто
В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс 06:05
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с Виктором Тихоновым
Kazanfirst.ru 14:02
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Наука
Ученые выяснили, что оптимисты живут дольше
Ученые из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что оптимистичные люди живут дольше.
Mockva.ru 18:27
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Футбол
ФИФА не откроет трансферное окно 1 июля
Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается открывать трансферное окно 1 июля, так как к этому моменту не будут доиграны национальные клубные турниры, а также матч еврокубков и аналогичных соревнований на других континентах, приостановленные из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport 04:48
Авто
Опубликованы первые фото салона Kia Sonet
В целом, кроссовер получит оригинальный интерьер с «парящим» 10,25-дюймовым экраном мультимедиа системы и передней панелью, выполненной в стиле модели Sorento новой генерации.
Somanyhorses 04:25
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Шоу-бизнес
Во время флешмоба Дана Борисова случайно показала лишнее
Скандально известная телеведущая Дана Борисова решила поучаствовать в своеобразно флешмобе с подушками, который проводился в социальной сети Instagram, однако во время позирования телеведущей перед камерой произошло несколько эксцессов.
Bimru.ru 02:04
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Общество
В Якутии подтвердили три новых случая коронавируса
Коронавирус подтвердился в понедельник у жителя Якутска и у семейной пары в Горном улусе, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 06:45