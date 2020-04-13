Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны траты России на транзит газа через Украину

Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов. Об этом исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в интервью агентству OilPoint.
Читать в источнике
Комментировать637

Подробнее о событии

С начала года «Газпром» потерял на украинском транзите $ 190 млн

Евразия Daily05:16

Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину

Lenta.ru09:14

Транзит газа через Украину приносит «Газпрому» ощутимые убытки

Военное обозрение07:25

Газпром заплатил Нафтогазу 684 млн долл. США за транзит с декабря 2019 г

Neftegaz.ru05:59

Нафтогаз признался в паразитировании на транзите российского газа

Взгляд.ру11:24

«Нафтогаз» допустил перенос слушаний по иску к России по активам в Крыму

Rambler News Service06:05

«Нафтогаз Украины» с декабря 2019 года получил от «Газпрома» $684 млн за транзит газа

ПРАЙМ04:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 21:13, Ашберн

Комментарии

Общество

Правительство РФ отсрочит уплату налогов малому и среднему бизнесу

Дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса в виде отсрочки налоговых платежей озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 13 апреля сообщается на сайте Правительства РФ.
ИА Красная Весна 07:24
86
Здоровье

В Китае обозначили сроки начала второй волны пандемии коронавируса

Новая волна эпидемии коронавируса с большой долей вероятности накроет мир осенью.
Вечерний курьер 11:30
417
Шоу-бизнес

Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье

На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru 12:27
2
Происшествия

Трое пьяных сахалинцев устроили дебош по пути в обсерватор

Как сообщили ИА Sakh.com в пресс-службе областного УМВД, мужчины начали дебоширить, вести себя агрессивно, они были пьяны.
Сахалин.Инфо 20:27
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»

13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
103
Футбол

Максим Калиниченко: «Сантос — не Роберто Карлос, конечно, но выполняет большой объем работы»

26-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
Матч ТВ 14:07
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
62
Политика

Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
978
Космос

Вертолет для полетов на Марсе прикрепили к марсоходу Perseverance

Согласно плану предстоящей миссии, вертолет начнет полеты примерно через два с половиной месяца после приземления примарсения беспилотного корабля на Марсе.
iXBT.com вчера в 03:01
1
Общество

Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
18
Общество

Салоны красоты смогут открыться с 14 апреля в Иркутской области

Парикмахерские и салоны красоты, которые находятся вне торговых центров, смогут возобновить работу с 14 апреля в Иркутской области.
АиФ Иркутск 09:15
34
Общество

Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов

Российская газета 11:09
601
Политика

Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды

Правительство рассмотрит возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общепита.
Российская газета 08:11
283
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 08:42
3,7K
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
Lenta.ru 19:38
6
Авто

В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто

В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс 06:05
1
Хоккей

«Ак Барс» продлил контракт с Виктором Тихоновым

Kazanfirst.ru 14:02
1
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
3,2K
Наука

Ученые выяснили, что оптимисты живут дольше

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что оптимистичные люди живут дольше.
Mockva.ru 18:27
5
Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
1,3K
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
882
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
800
Футбол

ФИФА не откроет трансферное окно 1 июля

Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается открывать трансферное окно 1 июля, так как к этому моменту не будут доиграны национальные клубные турниры, а также матч еврокубков и аналогичных соревнований на других континентах, приостановленные из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport 04:48
1
Авто

Опубликованы первые фото салона Kia Sonet

В целом, кроссовер получит оригинальный интерьер с «парящим» 10,25-дюймовым экраном мультимедиа системы и передней панелью, выполненной в стиле модели Sorento новой генерации.
Somanyhorses 04:25
9
Здоровье

Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря

Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
47
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
454
Шоу-бизнес

Во время флешмоба Дана Борисова случайно показала лишнее

Скандально известная телеведущая Дана Борисова решила поучаствовать в своеобразно флешмобе с подушками, который проводился в социальной сети Instagram, однако во время позирования телеведущей перед камерой произошло несколько эксцессов.
Bimru.ru 02:04
7
Происшествия

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
224
Энергетика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
65
Общество

В Якутии подтвердили три новых случая коронавируса

Коронавирус подтвердился в понедельник у жителя Якутска и у семейной пары в Горном улусе, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное