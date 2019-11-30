Энергетика

ПрофильПрофиль«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж «Нафтогаз» подал в начале текущего месяца. В нем шла речь о встречных исковых требованиях украинской компании в рамках спора с российской стороной по вопросу контракта на транзит газа. Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина
".
Sputnik Литва30 ноября в 02:20

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«Нафтогаз» назвал условие для отказа от исков к «Газпрому»

РЕН ТВ29 ноября в 23:51

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию для отказа от иска

РИА Новости29 ноября в 16:22

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

РБК29 ноября в 17:12

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию за отказ от иска

RT на русском29 ноября в 17:12

«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд

ТАСС29 ноября в 16:32

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Известия29 ноября в 16:30

Главные новости к утру 30 ноября

Коммерсантъ29 ноября в 23:00
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Подросток пытался спасти котенка и получил сильный удар током

Вести.Ru 07:23
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В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики.
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