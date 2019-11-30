Энергетика
Профиль«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж «Нафтогаз» подал в начале текущего месяца. В нем шла речь о встречных исковых требованиях украинской компании в рамках спора с российской стороной по вопросу контракта на транзит газа. Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина".Sputnik Литва30 ноября в 02:20
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«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд
ТАСС29 ноября в 16:32
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Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Super.ru вчера в 11:54
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Газета.Ru 10:52
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
RT на русском 09:37
Происшествия
Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье
По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски.
Известия 08:52
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Политика
Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители
Представители силовых структур получили законное разрешение на ликвидацию незаконно используемых беспилотников.
Российская газета 11:40
Общество
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 05:59
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Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о проблемах с посадкой в Бишкеке
Президентский лайнер, на котором Владимир Путин прилетел на саммит организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, пришлось сажать в условиях сильного тумана.
БИЗНЕС Online 02:58
Здоровье
Пресса пишет о массовом распространении снюса в российских школах
Сегодня снюс часто продается в виде небольших пакетиков, которые нужно держать под губой, пишет газета «Аргументы и факты».
BFM.ru 11:01
Политика
Критики коалиции с Меркель избраны в руководство социал-демократов
Известные критики Меркель из коалиционной партии социал-демократов выиграли гонку за лидерство в партии (Reuters).
Вечерний курьер 30 ноября в 13:07
Политика
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте
Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.
РИА Новости 11:46
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Rambler News Service 07:37
Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Взгляд.ру 10:42
Авто
Аналитики назвали причины снижения мировых продаж автомобилей
«Спад на мировом автомобильном рынке с середины 2018 года стал ключевым фактором, вызвавшим спад в мировом производстве, а ситуация с продажами автомобилей оказалась намного хуже, чем мы ожидали в мае», — сообщает главный экономист Fitch Брайан Култон.
SpeedMe 01:48
Наука
Созданы долговечные нанокристаллы перовскита
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Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Происшествия
В Кабардино-Балкарии пятеро пострадали при взрыве газа в частном доме
В частном доме в Кабардино-Балкарии произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
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Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Популярная механика 03:55
Общество
Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда
В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
РБК 07:40
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Газета.Ru 11:26
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Путин разрешил транспортной полиции использовать электрошокеры
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий применение транспортной полиции электрошокеров в целях обеспечения безопасности.
РБК 10:41
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
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Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
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WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
Находка получила название в честь обитающей в Северном море черной казарки (brent goose), и уже в 1975 году здесь начали добычу нефти и газа.
РБК 09:39
Экономика
Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
РБК 10:30
Здоровье
Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам
Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
iReactor 30 ноября в 13:51