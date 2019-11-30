с чего всё началось

Новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж «Нафтогаз» подал в начале текущего месяца. В нем шла речь о встречных исковых требованиях украинской компании в рамках спора с российской стороной по вопросу контракта на транзит газа. Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.

Происшествия В Оренбурге обрушился автомобильный мост На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.

Общество Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.

Происшествия Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски.

Фигурное катание Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.

Политика Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители Представители силовых структур получили законное разрешение на ликвидацию незаконно используемых беспилотников.

Общество На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Политика Пилоты самолета Путина рассказали о проблемах с посадкой в Бишкеке Президентский лайнер, на котором Владимир Путин прилетел на саммит организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, пришлось сажать в условиях сильного тумана.

Здоровье Пресса пишет о массовом распространении снюса в российских школах Сегодня снюс часто продается в виде небольших пакетиков, которые нужно держать под губой, пишет газета «Аргументы и факты».

Политика Критики коалиции с Меркель избраны в руководство социал-демократов Известные критики Меркель из коалиционной партии социал-демократов выиграли гонку за лидерство в партии (Reuters).

Политика Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Армия и оружие Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.

Авто Аналитики назвали причины снижения мировых продаж автомобилей «Спад на мировом автомобильном рынке с середины 2018 года стал ключевым фактором, вызвавшим спад в мировом производстве, а ситуация с продажами автомобилей оказалась намного хуже, чем мы ожидали в мае», — сообщает главный экономист Fitch Брайан Култон.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Происшествия В Кабардино-Балкарии пятеро пострадали при взрыве газа в частном доме В частном доме в Кабардино-Балкарии произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Общество Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.

Футбол Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча» Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.

Политика Путин разрешил транспортной полиции использовать электрошокеры Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий применение транспортной полиции электрошокеров в целях обеспечения безопасности.

Транспорт В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.

Общество Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.

Энергетика WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent Находка получила название в честь обитающей в Северном море черной казарки (brent goose), и уже в 1975 году здесь начали добычу нефти и газа.

Экономика Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.