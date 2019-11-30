Энергетика

ПрофильПрофиль«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж «Нафтогаз» подал в начале текущего месяца. В нем шла речь о встречных исковых требованиях украинской компании в рамках спора с российской стороной по вопросу контракта на транзит газа. Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина
".
Sputnik Литва30 ноября в 02:20

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«Нафтогаз» назвал условие для отказа от исков к «Газпрому»

РЕН ТВ29 ноября в 23:51

Главные новости к утру 30 ноября

Коммерсантъ29 ноября в 23:00

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Известия29 ноября в 16:30

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию за отказ от иска

RT на русском29 ноября в 17:12

«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд

ТАСС29 ноября в 16:32

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

РБК29 ноября в 17:12

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию для отказа от иска

РИА Новости29 ноября в 16:22
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
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Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Представители силовых структур получили законное разрешение на ликвидацию незаконно используемых беспилотников.
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На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
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Российская газета вчера в 02:14
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Пилоты самолета Путина рассказали о проблемах с посадкой в Бишкеке

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Здоровье

Пресса пишет о массовом распространении снюса в российских школах

Сегодня снюс часто продается в виде небольших пакетиков, которые нужно держать под губой, пишет газета «Аргументы и факты».
BFM.ru 11:01
Политика

Критики коалиции с Меркель избраны в руководство социал-демократов

Известные критики Меркель из коалиционной партии социал-демократов выиграли гонку за лидерство в партии (Reuters).
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Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте

Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.
РИА Новости 11:46
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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На Украине задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

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Аналитики назвали причины снижения мировых продаж автомобилей

«Спад на мировом автомобильном рынке с середины 2018 года стал ключевым фактором, вызвавшим спад в мировом производстве, а ситуация с продажами автомобилей оказалась намного хуже, чем мы ожидали в мае», — сообщает главный экономист Fitch Брайан Култон.
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Созданы долговечные нанокристаллы перовскита

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Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Происшествия

В Кабардино-Балкарии пятеро пострадали при взрыве газа в частном доме

В частном доме в Кабардино-Балкарии произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
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Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

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Общество

Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда

В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
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Путин разрешил транспортной полиции использовать электрошокеры

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Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
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WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

Находка получила название в честь обитающей в Северном море черной казарки (brent goose), и уже в 1975 году здесь начали добычу нефти и газа.
РБК 09:39
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РБК 10:30
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Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам

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