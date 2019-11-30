Энергетика
Профиль«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж «Нафтогаз» подал в начале текущего месяца. В нем шла речь о встречных исковых требованиях украинской компании в рамках спора с российской стороной по вопросу контракта на транзит газа. Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина".Sputnik Литва30 ноября в 02:20
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«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд
ТАСС29 ноября в 16:32
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