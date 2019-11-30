с чего всё началось

Новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж «Нафтогаз» подал в начале текущего месяца. В нем шла речь о встречных исковых требованиях украинской компании в рамках спора с российской стороной по вопросу контракта на транзит газа. Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Армия и оружие Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.

Футбол Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча» Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.

Экономика Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.

Политика В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Спорт Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».

Армия и оружие США использовали боевиков-курдов для снабжения террористов в Сирии Вашингтон, как заявил эксперт в разговоре с корреспондентами Федерального агентства новостей, поддерживает не только "умеренные" вооруженные отряды курдов, но и курдских боевиков, которые напрямую контактируют с террористами ИГ*.

Футбол ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1 Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".

Музыка Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.

Биатлон Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.

Авто Mercedes-Benz показал салон нового GLA Компания Mercedes-Benz, продолжающая подогревать интерес к кроссоверу GLA второго поколения, впервые показала салон новинки.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Авто Mazda отзывает более почти 36 тысяч кроссоверов CX-7 Японская компания Mazda North American Operations отзывает 35 801 автомобиля Mazda CX-7, изготовленных в период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.