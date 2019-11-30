Энергетика

ПрофильПрофиль«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж «Нафтогаз» подал в начале текущего месяца. В нем шла речь о встречных исковых требованиях украинской компании в рамках спора с российской стороной по вопросу контракта на транзит газа. Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина
".
Sputnik Литва30 ноября в 02:20

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«Нафтогаз» назвал условие для отказа от исков к «Газпрому»

РЕН ТВ29 ноября в 23:51

Главные новости к утру 30 ноября

Коммерсантъ29 ноября в 23:00

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию за отказ от иска

RT на русском29 ноября в 17:12

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

РБК29 ноября в 17:12

«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд

ТАСС29 ноября в 16:32

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Известия29 ноября в 16:30

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию для отказа от иска

РИА Новости29 ноября в 16:22
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Армия и оружие

США использовали боевиков-курдов для снабжения террористов в Сирии

Вашингтон, как заявил эксперт в разговоре с корреспондентами Федерального агентства новостей, поддерживает не только "умеренные" вооруженные отряды курдов, но и курдских боевиков, которые напрямую контактируют с террористами ИГ*.
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Футбол

ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".
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Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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