Энергетика

ПрофильПрофиль«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж «Нафтогаз» подал в начале текущего месяца. В нем шла речь о встречных исковых требованиях украинской компании в рамках спора с российской стороной по вопросу контракта на транзит газа. Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина
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Sputnik Литва30 ноября в 02:20

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«Нафтогаз» назвал условие для отказа от исков к «Газпрому»

РЕН ТВ29 ноября в 23:51

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Известия29 ноября в 16:30

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

РБК29 ноября в 17:12

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию за отказ от иска

RT на русском29 ноября в 17:12

«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд

ТАСС29 ноября в 16:32

Главные новости к утру 30 ноября

Коммерсантъ29 ноября в 23:00

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию для отказа от иска

РИА Новости29 ноября в 16:22
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Здоровье

Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери

РИА Новости 29 ноября в 04:42
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

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В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Гаджеты

Новый смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер

Смартфон Huawei P40 Pro будет оснащён восемью камерами.
Ореанда-Новости 30 ноября в 08:16
Происшествия

В Саратове собака напала на женщину с ребенком

Взгляд-инфо вчера в 23:00
Происшествия

Тигр вышел на автотрассу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае водители сняли на видео крупного тигра, который вышел на дорогу.
REGNUM 00:13
Происшествия

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Lenta.ru вчера в 23:26
Гаджеты

Huawei полностью избавилась от американских компонентов в Mate 30 Pro и своих базовых станциях 5G

Как пишет источник, компания Huawei заменила все компоненты, связанные с американскими технологиями, в своих базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30 Pro.
iXBT.com вчера в 22:43
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири".
Вести.Ru вчера в 21:48
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.
РБК 00:00
Здоровье

Стали известны болезни, на которые может указывать кровь из носа

Российский врач рассказал, о каких болезнях может говорить кровотечение из носа.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Общество

Премьер Мальты заявил, что уйдет в отставку из-за убийства журналистки

26 ноября 2019 года премьер-министр Мальты объявил об отставке главы своей администрации Кита Шембри.
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Автоспорт

Франц Тост: Квят провёл самую сильную гонку в сезоне

Даниил провёл самую сильную гонку сезона.
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В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса

Врачи краевой клинической больницы в Чите сохранили ребенка пассажирки автобуса, упавшего с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае.
Lenta.ru 01:08
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
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Американский лидер Дональд Трамп разозлился на слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
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Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
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Министерство промышленности и торговли РФ намерено обсудить с профильными ведомствами, представителями бизнеса и экспертами инициативу об ограничении розничной продажи детского шампанского.
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Медики назвали продукты, которые все же не следует есть при ангине.
Дни24 вчера в 05:13
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Дизайнеры показали уникальный пикап Tesla Cybertruck

Уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировали публике на прошлой неделе, однако интерес к автомобилю только усиливается.
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Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова шоумена Сергея Светлакова о его шутке, вырезанной из выпуска КВН.
iReactor вчера в 10:34
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UfacityNews.ru вчера в 14:41
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Компания Lifan останется на рынке России

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