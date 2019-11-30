«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале текущего месяца. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа.

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

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