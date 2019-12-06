Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Ранее в 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

ТАСС11:40

«Нафтогаз» назвал условие подписания нового контракта с «Газпромом»

РИА Новости12:09

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

РБК12:03

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

RT на русском11:52

«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

Известия11:52

«Нафтогаз» озвучил «Газпрому» позицию по урегулированию судебных споров

Московский Комсомолец12:04

Консультации с «Газпромом»: «Нафтогаз» готов к трехсторонним переговорам

Вести.Ru12:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Общество

Кинологи узнали, какая порода собак стала самой популярной в России

iReactor 01:52
Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
РИА Новости 08:26
Армия и оружие

Российские С-400 превзошли ожидания турок

Завершились испытания зенитно-ракетных комплексов С-400 турецкими силами ПВО. Как из ситуации выйдет НАТО, осталось под вопросом.
Телеканал 360° 11:01
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж

Бывшая супруга звезды «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова Мария порадовала своих поклонников отличной новостью - она вновь выходит замуж.
Bimru.ru 02:05
Фигурное катание

Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе

RT на русском 11:56
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
REGNUM 01:52
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:15
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие на сирийском направлении

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе с учетом предстоящего в январе 2020 года визита российского лидера в Израиль.
Российская газета 11:01
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
Происшествия

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
РИА Новости 09:47
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС 11:26
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
РБК 12:00
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Вести.Ru 11:40
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Авто

Geely рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году

Geely в 2020 году планирует вывести как минимум две новинки, которые могут изменить представление россиян об этой китайской компании.
Российская газета 08:00
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 0:0 (Перерыв)

Фанаты тульского "Арсенала" и московского "Локомотива" покинули трибуны на 30-й минуте во время матча 19-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:15
Баскетбол

Евролига. Мужчины. Химки - Барселона

Прямая трансляция матча – 6 декабря.
Матч ТВ 11:54
Авто

Йозеф Кабан назначен главным дизайнером марки Volkswagen

Драйв 03:17
Политика

Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма

В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
Rambler News Service 11:37
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Известия 10:40
Политика

Путин рассказал о достижениях российской экономики

Российские власти обеспечили макроэкономическую стабильность, заявил Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.
РИА Новости 07:43
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.
Известия 09:39
Единоборства

Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком

Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
ProstoProSport 09:18
Здоровье

Врачей Ростовской области заставляют подписывать письмо президенту в защиту Татьяны Быковской

В Ростовской области врачей заставляют подписывать письмо президенту в поддержку донского министра здравоохранения Татьяны Быковской.
Donday.ru 04:17
Общество

SPAR закроет часть магазинов в России

«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
Ведомости 07:41
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист
Украинский экономист и финансист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное