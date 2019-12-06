Энергетика
Известия«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»
В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Ранее в 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд.
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