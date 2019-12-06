Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook-аккаунте.
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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков

Царьград13:09

В «Нафтогазе» назвали условие отказа от новых исков к «Газпрому»

РИА Новости12:09

«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

ТАСС11:40

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

РБК12:03

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

RT на русском11:52

«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

Известия11:52

«Нафтогаз» озвучил «Газпрому» позицию по урегулированию судебных споров

Московский Комсомолец12:04
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости 05:40
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Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
РИА Новости 12:35
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Газета.Ru 12:23
Политика

Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»

Россиянин, которого в Германии арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».
Эхо Москвы 12:31
Происшествия

Под Омском обнаружили озеро крови

Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.
Российская газета 10:45
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

ТАСС вчера в 06:26
Происшествия

Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Коммерсантъ 12:30
Политика

Украинский политик с автоматом в руках призвала выйти на Майдан

Lenta.ru 09:15
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Авто

Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше

Стив Маттин, вице-президент по дизайну АвтоВАЗа, восемь лет живет в России и разрабатывает фирменный стиль автомобилей LADA.
32CARS.ru 01:30
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Экономика

Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Армия и оружие

Начальнику пензенского управления Росгвардии вручили медаль

На сборе руководящего состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ начальнику Управления Росгвардии по Пензенской области Игорю Белову вручили недавно учрежденную медаль «Генерал от инфантерии Е. Ф. Комаровский».
ПензаИнформ 10:03
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в 2017 году Валов, занимавший должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля марки Mercedes, стоимость которого оценивается в 6 миллионов рублей.
Вести.Ru 02:18
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор вчера в 02:43
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Спорт

Клишина: желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом.
RT на русском 04:06
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Известия 10:40
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Авто

Компания Acura представила рестмод Super Handling SLX

Модель, получившую название Super Handling SLX, презентовали на выставке RADwood, посвященной автокультуре 80-90-х годов прошлого столетия.
Picsnews.net 04:52
Происшествия

В Воронеже прошли обыски в областной и городской администрациях

Правоохранители провели обыски в мэрии Воронежа и администрации области.
Российская газета вчера в 07:22
Космос

Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты

Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Полит.ру 03:00
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Фигурное катание

Туктамышева победила на турнире серии «Челленджер» в Загребе

РИА Новости 11:45
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
Политика

В Кремле не ждут прорыва на встрече «нормандской четверки»

В России к предстоящей встрече относятся с осторожным оптимизмом. Как отметили в Кремле, ждать прорыва не стоит.
РЕН ТВ 00:34
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