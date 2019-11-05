Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.
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В «Нафтогазе» назвали условия снижения суммы иска к «Газпрому»

ТК Звезда05 ноября в 06:23

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

РБК04 ноября в 16:26

«Нафтогаз» допустил снижение суммы иска к «Газпрому» в случае сохранения транзита

ТАСС05 ноября в 05:06

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

RT на русском05 ноября в 04:28

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» почти 12 миллиардов долларов

Эхо Москвы04 ноября в 19:04

«Нафтогаз» раскрыл подробности нового иска к «Газпрому»

Ведомости04 ноября в 16:56

«Нафтогаз» может снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд в случае сохранения транзита

Коммерсантъ05 ноября в 05:20
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В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
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«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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Общество

Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР

Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей

В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека.
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Тренер «Спартака» Тедеско: Кутепов пропустит матч с «Крыльями Советов»

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов пропустит матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" из-за повреждения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
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Гвардиола не исключил возможность поработать в Италии

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу готовности поработать в Италии.
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В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина

Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
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Взрыв прогремел на шахте в Германии

Уточняется, что к настоящему моменту известно о двух пострадавших. В результате взрыва заблокированными в шахте оказались 30 человек.
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Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
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Samsung представит складной смартфон W20 5G 19 ноября

Дебютирует смартфон Samsung с поддержкой 5G-сетей 19 ноября.
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Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

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Умер еще один пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкалье, передает РЕН ТВ.
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Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

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Китай не присоединится к переговорам РФ и США по разоружению

Китайские власти готовы к сокращению своего ядерного потенциала, но не стоит ожидать, что Пекин согласится участвовать в переговорах Москвы и Вашингтона по разоружению, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на Московской конференции по нераспространению.
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В конце прошлой недели заявление об увольнении по собственному желанию написали три ключевых сотрудника больницы: заведующий центром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау, руководитель химиотерапевтической службы Наталья Страхова и заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирина Булавина.
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Молодежная команда «Рубина» выиграла у «Динамо»

«Рубин» обыграл «Динамо» (1:0) в матче 16-го тура молодежного первенства России. Единственный мяч на 72-й минуте забил Дмитрий Губанов.
Спорт-Экспресс 05:57
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