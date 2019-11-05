Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.
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«Нафтогаз» допустил снижение суммы иска к «Газпрому» в случае сохранения транзита
ТАСС05 ноября в 05:06
«Нафтогаз» может снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд в случае сохранения транзита
Коммерсантъ05 ноября в 05:20
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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