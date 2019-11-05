Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.
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