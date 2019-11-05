Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.
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В «Нафтогазе» назвали условия снижения суммы иска к «Газпрому»

ТК Звезда05 ноября в 06:23

«Нафтогаз» может снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд в случае сохранения транзита

Коммерсантъ05 ноября в 05:20

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

РБК04 ноября в 16:26

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

RT на русском05 ноября в 04:28

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» почти 12 миллиардов долларов

Эхо Москвы04 ноября в 19:04

«Нафтогаз» раскрыл подробности нового иска к «Газпрому»

Ведомости04 ноября в 16:56

«Нафтогаз» допустил снижение суммы иска к «Газпрому» в случае сохранения транзита

ТАСС05 ноября в 05:06
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Оценен уровень защищенности России от ракетных ударов

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В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
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Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
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В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России

Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.
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Суд Оренбурга продлил арест обвиняемого в педофилии священника

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Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США

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Maruv представила новый клип, снятый на киевской окраине

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Бывший чиновник Минкульта освобожден в Австрии под залог

Бывший чиновник Минкульта освобожден в Австрии под залог Земельный суд Вены по уголовным делам освободил под залог в €25 тыс. бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта России Бориса Мазо.
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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В сети появился документальный фильм про Децла

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В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
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Игоря Верника госпитализировали

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Российская газета 09:27
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