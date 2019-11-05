Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.
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В «Нафтогазе» назвали условия снижения суммы иска к «Газпрому»

ТК Звезда05 ноября в 06:23

«Нафтогаз» может снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд в случае сохранения транзита

Коммерсантъ05 ноября в 05:20

«Нафтогаз» раскрыл подробности нового иска к «Газпрому»

Ведомости04 ноября в 16:56

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

RT на русском05 ноября в 04:28

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» почти 12 миллиардов долларов

Эхо Москвы04 ноября в 19:04

«Нафтогаз» допустил снижение суммы иска к «Газпрому» в случае сохранения транзита

ТАСС05 ноября в 05:06

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

РБК04 ноября в 16:26
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Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
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На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
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Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Музыка

Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия

Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда 03:10
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Происшествия

Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб, принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким.
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Политика

Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений

Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.
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Группировка «Ленинград» назвала дату следующего последнего концерта

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Экономика

МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.
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В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
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«Трактор» подписал контракт с Энвером Лисиным

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На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding

Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
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Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
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Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
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Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
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На второй неделе проката история бывшей рабыни Гарриет Табмен, которой удалось сбежать от своих "хозяев" и стать одним из лидеров движения за борьбу против рабства, скорее всего удастся окупить свой бюджет в $17 млн - при общем бокс-офисе в $14,4 млн на текущий момент, от картины ожидают результат в $7,7 млн.
Газета.Ru вчера в 04:00
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В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского

Ленинский районный суд Оренбурга до февраля продлил арест дочери и зятю священника Николая Стремского, ранее арестованного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости представитель суда.
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В России завершается ввод в строй новейшей системы ПВО С-500

Работы по вводу в строй новейшей системы ПВО С-500 завершаются в срок, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
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