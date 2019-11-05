Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

«Нафтогаз» может снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд в случае сохранения транзита

Коммерсантъ05:20

Нафтогаз назвал условие снижения суммы иска к Газпрому

Взгляд.ру04:35

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» почти 12 миллиардов долларов

Эхо Москвывчера в 19:04

Киев готов снизить сумму иска к «Газпрому» при сохранении транзита

News.ru05:22

Украина поставила России условие по газу

Lenta.ru04:17

«Нафтогаз» допустил снижение суммы иска к «Газпрому» в случае сохранения транзита

ТАСС03:51

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

RT на русском04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском 03 ноября в 13:05
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Происшествия

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве пропавшей школьницы

РЕН ТВ 03:22
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Футбол

Точилина могут уволить из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

По данным "Чемпионата", предстоящая игра 16-го тура между "Сочи" и ЦСКА станет решающей для наставника клуба Александра Точилина.
Sport.ru 04:29
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Политика

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Авто

В России отзывают 36 автомобилей BMW

Компания BMW из-за возможных проблем с подвеской отзывает в России 36 автомобилей BMW X3 и X4 (серия G01/G02).
Автоновости дня 04:48
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Гаджеты

Самые мощные смартфоны октября назвали разработчики AnTuTu

Разработчики теста производительности смартфонов AnTuTu поделились изменениями в ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов, произошедшими в октябре.
Вести.Хайтек 00:50
Происшествия

В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет

Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Футбол

CAS рассмотрит апелляцию «Челси» о снятии трансферного запрета

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября.
Soccer.ru вчера в 07:23
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Общество

Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет

По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 31 октября в 19:02
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 03 ноября в 08:38
Происшествия

Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

Сотрудники силовых служб задержали в Москве готовившего теракт мужчину, сообщил во вторник, 5 ноября, РЕН ТВ.
Известия 04:11
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Спорт

WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ 04:50
Происшествия

Под Саратовом на пожаре сгорели около 10 тысяч кроликов

Сегодня ночью при пожаре в селе Голубьевка Энгельского района Саратовской области погибли около 10 тыс. кроликов.
СаратовБизнесКонсалтинг 00:15
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Кино

Евгений Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским

Российский актёр Евгений Миронов заявил о нелюбви революционера Владимира Ленина к русскому народу.
News.ru 04:34
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Армия и оружие

В МИД РФ считают незаконным военное присутствие США в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 05:05
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное