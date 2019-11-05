Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
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Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском 03 ноября в 13:05
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Футбол
Точилина могут уволить из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА
По данным "Чемпионата", предстоящая игра 16-го тура между "Сочи" и ЦСКА станет решающей для наставника клуба Александра Точилина.
Sport.ru 04:29
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Авто
В России отзывают 36 автомобилей BMW
Компания BMW из-за возможных проблем с подвеской отзывает в России 36 автомобилей BMW X3 и X4 (серия G01/G02).
Автоновости дня 04:48
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Гаджеты
Самые мощные смартфоны октября назвали разработчики AnTuTu
Разработчики теста производительности смартфонов AnTuTu поделились изменениями в ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов, произошедшими в октябре.
Вести.Хайтек 00:50
Происшествия
В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет
Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Футбол
CAS рассмотрит апелляцию «Челси» о снятии трансферного запрета
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября.
Soccer.ru вчера в 07:23
Общество
Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 31 октября в 19:02
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 03 ноября в 08:38
Происшествия
Спецслужбы предотвратили теракт в Москве
Сотрудники силовых служб задержали в Москве готовившего теракт мужчину, сообщил во вторник, 5 ноября, РЕН ТВ.
Известия 04:11
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Спорт
WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ 04:50
Происшествия
Под Саратовом на пожаре сгорели около 10 тысяч кроликов
Сегодня ночью при пожаре в селе Голубьевка Энгельского района Саратовской области погибли около 10 тыс. кроликов.
СаратовБизнесКонсалтинг 00:15
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Кино
Евгений Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским
Российский актёр Евгений Миронов заявил о нелюбви революционера Владимира Ленина к русскому народу.
News.ru 04:34
Армия и оружие
В МИД РФ считают незаконным военное присутствие США в Сирии
Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 05:05
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03